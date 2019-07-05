سياسة
1 دقيقة قراءة
الحكومة التونسية تمنع النقاب في المؤسسات العامة
منعت الحكومة التونسية، الجمعة، ارتداء النقاب في مقرات الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية لأسباب أمنية. ووقّع رئيس الحكومة التونسية على منشور حكومي ينص على منع "كل شخص غير مكشوف الوجه من دخول مقرات الإدارات والمؤسسات العمومية وذلك لدواعٍ أمنية".
الحكومة التونسية تمنع النقاب في المؤسسات العامة
قرار منع النقاب في تونس جاء في أجواء من التوتر الأمني بعد انفجارين هزا العاصمة  / AFP
5 يوليو 2019

قرّر رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، الجمعة، منع النقاب في المؤسسات العامة، وأرجع قراره إلى "دواعٍ أمنية"، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

ووقّع الشاهد على منشور حكومي "يمنع كل شخص غير مكشوف الوجه من دخول مقرات الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية، وذلك لدواعٍ أمنية".

ويأتي القرار في أجواء من التوتر الأمني، بعدما هز البلاد تفجيران انتحاريان في العاصمة منذ أسبوع، أوقعا قتيلين وسبعة جرحى، وتبنى الهجوم تنظيم داعش الإرهابي.

وكان وزير الداخلية التونسي منح في 2014 ترخيصاً لرجال الأمن، يمكّن السلطات من "الرقابة المكثفة" للأشخاص الذين يرتدون النقاب، مبرّراً القرار بالتدابير الأمنية "لمقاومة الإرهاب"، لأن "المشتبه فيهم يلجؤون إلى النقاب للتخفي" حسب قوله.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us