سياسة
2 دقيقة قراءة
الرئيس التونسي يوقّع قراراً بتنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية
وقّع رئيس الجمهورية التونسي الباجي قايد السبسي، الجمعة، قراراً بالدعوة للانتخابات التشريعية والرئاسية، وقال السبسي "سنواصل العمل من أجل أن تتم هذه العهدة الرئاسية التي ستنتهي أواخر ديسمبر/كانون الأول 2019".
الرئيس التونسي يوقّع قراراً بتنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية
السبسي يوقع أمراً رئاسياً حول الانتخابات عقب مغادرته المستشفى العسكري مساء الإثنين
5 يوليو 2019

وقّع رئيس الجمهورية التونسي الباجي قايد السبسي، الجمعة، على الأمر الرئاسي المتعلق بالدعوة للانتخابات التشريعية والرئاسية، وفق ما جاء في بيان للرئاسة.

وقال السبسي في أول ظهور له بعد الوعكة الصحية، التي تعرض لها الإثنين، "اليوم هناك التزامات أكيدة مرتبطة بالانتخابات القادمة. كان لا بد من إصدار الأوامر التي بمقتضاها يُدعى الناخبون لتأدية واجبهم الانتخابي".

وأضاف "سنواصل العمل من أجل أن تتم هذه العهدة الرئاسية التي ستنتهي أواخر ديسمبر/كانون الأول 2019".

وغادر السبسي المستشفى العسكري بالعاصمة، مساء الإثنين، بعد تلقيّه العلاج وتعافيه من وعكة صحية.

ووفق الفصل 101 من القانون الانتخابي، يُدعى الناخبون بأمر رئاسي في أجل أدناه ثلاثة أشهر قبل يوم اقتراع الانتخابات التشريعية والرئاسية.

ومن المقرر أن تُجري تونس انتخاباتها التشريعية في 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، تليها الرئاسية في 17 نوفمبر/تشرين الثاني.

وأواخر 2015، أعلنت حالة الطوارئ في البلاد إثر حادث إرهابي، ومنذ ذلك الحين مُددت لعدة مرات، وتعيش تونس، منذ مايو 2011، أعمالاً إرهابية تصاعدت منذ 2013 وراح ضحيتها عشرات الأمنيين والعسكريين والسياح الأجانب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us