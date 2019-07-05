وقّع رئيس الجمهورية التونسي الباجي قايد السبسي، الجمعة، على الأمر الرئاسي المتعلق بالدعوة للانتخابات التشريعية والرئاسية، وفق ما جاء في بيان للرئاسة.

وقال السبسي في أول ظهور له بعد الوعكة الصحية، التي تعرض لها الإثنين، "اليوم هناك التزامات أكيدة مرتبطة بالانتخابات القادمة. كان لا بد من إصدار الأوامر التي بمقتضاها يُدعى الناخبون لتأدية واجبهم الانتخابي".

وأضاف "سنواصل العمل من أجل أن تتم هذه العهدة الرئاسية التي ستنتهي أواخر ديسمبر/كانون الأول 2019".

وغادر السبسي المستشفى العسكري بالعاصمة، مساء الإثنين، بعد تلقيّه العلاج وتعافيه من وعكة صحية.

ووفق الفصل 101 من القانون الانتخابي، يُدعى الناخبون بأمر رئاسي في أجل أدناه ثلاثة أشهر قبل يوم اقتراع الانتخابات التشريعية والرئاسية.

ومن المقرر أن تُجري تونس انتخاباتها التشريعية في 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، تليها الرئاسية في 17 نوفمبر/تشرين الثاني.

وأواخر 2015، أعلنت حالة الطوارئ في البلاد إثر حادث إرهابي، ومنذ ذلك الحين مُددت لعدة مرات، وتعيش تونس، منذ مايو 2011، أعمالاً إرهابية تصاعدت منذ 2013 وراح ضحيتها عشرات الأمنيين والعسكريين والسياح الأجانب.