سياسة
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45 مليون مسافر على الخطوط الدولية ضمن حركة الطيران في تركيا
ذكرت مديرية تشغيل المطارات الحكومية في تركيا أن حركة المسافرين بلغت في الخطوط الداخلية 49 مليوناً و465 ألفاً و315، بينما بلغ العدد في الخطوط الدولية 45 مليوناً و202 ألف و855 مسافراً، خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران 2019.
45 مليون مسافر على الخطوط الدولية ضمن حركة الطيران في تركيا
عدد مسافري مطار إسطنبول الجديد بلغ نحو 16 مليون مسافر خلال النصف الأول من العام الجاري / AA
5 يوليو 2019

أكّدت مديرية تشغيل المطارات الحكومية في تركيا أن إجمالي حركة الطيران في تركيا خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران 2019 بلغت 940 ألفاً و908 طائرات. وصدرت البيانات، الجمعة، عن مديرية تشغيل المطارات الحكومية في تركيا، بشأن حركة الطيران في الفترة المذكورة.

وذكرت أن حركة المسافرين بلغت في الخطوط الداخلية 49 مليوناً و465 ألفاً و315، بينما بلغ العدد في الخطوط الدولية 45 مليوناً و202 ألف و855 مسافراً.

وقالت المديرية إن إجمالي عدد المسافرين بلغ 94 مليوناً و812 ألفاً و482 بما في ذلك ركاب الترانزيت المباشر.

وفيما يتعلق بإجمالي حركة الشحن في المطارات التركية، أشارت المديرية إلى أنها بلغت مليوناً و532 ألفا و360 طناً.

كما أظهرت بيانات المديرية أن عدد مسافري "مطار إسطنبول" الجديد، بلغ في النصف الأول من العام الجاري 15 مليوناً و942 ألفاً و832 مسافراً، وأوضحت أن حركة الطيران بلغت 103 آلاف و667 في نفس الفترة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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