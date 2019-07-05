سياسة
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إسطنبول تسجّل رقماً قياسياً في عدد السياح الوافدين إليها
أشار تقرير السياحة لعام 2019 الصادر عن إسطنبول، إلى أن عدد السياح القادمين إلى المدينة في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، وصل إلى نحو 5.5 مليون سائح، مسجِّلاً بذلك رقماً قياسياً.
إسطنبول تسجّل رقماً قياسياً في عدد السياح الوافدين إليها
42 من كل 100 شخص يأتي إلى تركيا يزور إسطنبول / Getty Images
5 يوليو 2019

حطم عدد السياح القادمين إلى مدينة إسطنبول في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، رقماً قياسياً، وصل إلى نحو 5.5 مليون سائح.

وأشار تقرير السياحة لعام 2019 الصادر عن ولاية إسطنبول، إلى أن عدد السياح الوافدين إلى إسطنبول خلال الأشهر ما بين يناير/كانون الثاني ومايو/أيار 2019، سجل رقماً قياسياً في السنوات الخمسة الأخيرة.

وأكد التقرير أن عدد السياح القادمين إلى إسطنبول، التي تعتبر إحدى عواصم السياحة العالمية بفضل غناها التاريخي والثقافي والطبيعي، في الفترة المذكورة زاد بنسبة 11% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأشار إلى أن إسطنبول تسير نحو تحقيق هدفها في السياحة لعام 2019، والمتمثل في استقبال 15 مليون سائح، مضيفاً أن المدينة استقبلت 5 ملايين و415 ألفاً و906 سياح، بينهم 394 ألفاً و925 ألمانياً، و337 ألفاً و428 إيرانياً، و290 ألفاً و985 روسياً.

وتعليقاً على التقرير، قال والي إسطنبول علي يرلي قايا، إن الألمان تصدّروا قائمة أكثر السياح الوافدين إلى إسطنبول، تلاهم الإيرانيون ثم الروس، وهدفنا استقطاب 15 مليون سائح.

وأشار إلى أن إسطنبول تحتلّ المرتبة الثالثة في أوروبا على مستوى عدد السياح الأجانب القادمين إليها وبين أول 10 مدن في العالم.

وأضاف "نحن رقم واحد في العالم عبر فنادقنا وقدرتها الاستيعابية والخدمات الممتازة، كما أن سياسات الأجور لدينا تنافسية للغاية"، وبيّن أن 42 من كل 100 شخص يأتي إلى تركيا يقوم بزيارة إسطنبول.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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