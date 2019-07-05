أودع القضاء الجزائري، الجمعة، مدير الشرطة الأسبق عبد الغني هامل، واثنين من أبنائه، الحبس المؤقت بتهم تتعلق بـ"الفساد".

وذكر التلفزيون الجزائري الرسمي، أن قاضي التحقيق بمحكمة سيدي محمد بالعاصمة أمر بإيداع هامل واثنين من أبنائه الحبس المؤقت بسجن الحراش، بعد ساعات طويلة من التحقيق معهم في قضايا فساد.

وأضاف أن "القاضي أمر أيضاً بوضع زوجة هامل تحت الرقابة القضائية، فيما يتواصل التحقيق مع اثنين آخرين من أبنائه في نفس القضايا".

ومَثُل هامل وأفراد عائلته، الخميس، في المحكمة ذاتها للتحقيق معهم في تهم نهب العقار والثراء غير المشروع رفقة عدد من الولاة السابقين والمسؤولين بوزارة السكن.

وقاد هامل وهو جنرال في الجيش الجزائري جهاز الشرطة بين عامي 2010 و2018، وعُرف بقربه من الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.

وأُقيل هامل من منصبه مباشرة بعد تصريحات أدلى بها بخصوص باخرة الكوكايين، أو ما عرف محلياً بقضية "البوشي"، وتأكيده أنه يملك ملفات بخصوص تلك الحادثة.

ففي 22 مايو/آيار 2018، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية ضبط 701 كلغ من مادة الكوكايين المخدرة، على متن باخرة قادمة من البرازيل، تبعتها موجة إقالات في صفوف كبار القادة العسكريين والأمنيين، بينهم هامل.

ومنتصف أبريل/نيسان الماضي، نفى هامل أن يكون تلقى استدعاء من القضاء العسكري للتحقيق معه في هذه القضية بعد ثبوت تورط سائقه الشخصي السابق فيها.

ويُتابع هامل في قضية الكوكايين أيضاً، كما سبق أن استمعت إليه محكمة تيبازة غرب العاصمة، في قضايا نهب عقارات رفقة أحد أبنائه.

ويحقق القضاء الجزائري منذ أسابيع مع عدد من المسؤولين ورجال الأعمال المقربين من نظام بوتفليقة بتهم "فساد"، أودع بعضهم السجن فيما وضع آخرون تحت الرقابة القضائية.

وأفضت التحقيقات إلى سجن رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد الملك سلال، ووزير التجارة الأسبق عمارة بن يونس، ووُضع عدد من الوزراء تحت الرقابة القضائية، ومن المنتظر استمرار التحقيق مع وزراء ومسؤولين آخرين مستقبلاً حسب بيانات للمحكمة العليا.