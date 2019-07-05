سياسة
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أردوغان: احتجاز البحارة الأتراك في ليبيا أسلوب قراصنة
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن احتجاز القوات التابعة للواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر للبحارة الأتراك قبل أيام قبل إطلاق سراحهم هو "قرصنة". جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده أردوغان في سفارة بلاده بالعاصمة الصينية بكين.
أردوغان: احتجاز البحارة الأتراك في ليبيا أسلوب قراصنة
أردوغان قال إن احتجاز القوات التابعة لحفتر للبحارة الأتراك قبل أيام يمثل "قرصنة" / AA
5 يوليو 2019

وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان احتجاز القوات التابعة للواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر للبحارة الأتراك قبل أيام قبل إطلاق سراحهم بـ"القرصنة".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده أردوغان في سفارة بلاده بالعاصمة الصينية بكين، خلال زيارة أجراها الثلاثاء إلى البلد الأخير.

ونقل بيان صدر، الخميس، عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية عن أردوغان قوله، رداً على أسئلة صحفيين، إن "ماحدث (احتجاز 6 بحارة أتراك) هو أسلوب قراصنة بكل معنى الكلمة، فهو (حفتر) قرصان عن جدارة".

وفي معرض رده عن سؤال حول كيفية تعاون تركيا وليبيا في شرق البحر المتوسط، قال أردوغان "لدينا بالفعل اتفاق عسكري، وقمنا بتعزيزه، الجهة التي تحاورها الأمم المتحدة في ليبيا بموجب القانون الدولي هو فايز السراج (رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دولياً)".

وتابع "حتى الآن، عقدنا كل لقاءاتنا مع فريق السراج، ولم نحاور حفتر، وينبغي على الأمم المتحدة أن تتخذ خطواتها وفقًا لذلك (تحاور السراج)".

ولفت إلى أن "السراج وفريقه يستعيدون الأماكن الخارجة عن سيطرتهم يوماً تلو الآخر".

واختتم بالقول "نأمل خلال فترة قصيرة أن تولد فرصة لإجراء انتخابات في ليبيا، ويحصل الناس على فرصة لتمثيل حقوقهم بطرق ديمقراطية".

وبعد احتجازها بحارة أتراك، حذّرت تركيا مليشيات حفتر، بأنها ستكون "هدفاً مشروعاً" إذا لم تفرج فوراً عن المواطنين المحتجزين لديها وعددهم 6 وليس 2 كما زعمت قوات حفتر.

والأحد، قالت الخارجية التركية في بيان، إن "احتجاز 6 من مواطنينا على يد المليشيات غير القانونية التابعة لحفتر في ليبيا، هو عمل من أعمال قطاع الطرق والقراصنة".

والإثنين، قالت مصادر دبلوماسية تركية، إنه جرى إخلاء سبيل البحارة، مشيرة إلى أنهم عادوا إلى السفينة مع أصحاب الشركة الليبيين، وقرروا مواصلة عملهم، بإرادتهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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