أهم الأحداث:

الرئاسة التركية تؤكد أن أنقرة ستستلم منظومة S-400 وتُدخلها حيّز التشغيل قريباً، وغضب إيراني بعد احتجاز بريطانيا ناقلة نفط في إطار العقوبات على سوريا.

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الرئاسة التركية: منظومة S-400 ستعمل بشكل فعال بعد استلامها قريباً

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن إن عملية استلام تركيا منظومة S-400 ستبدأ قريباً، وسيجري تشغيلها بشكل فعّال، مضيفاً أن وزارة الدفاع التركية تعمل مع قيادات القوات بخصوص أماكن نشر منظومة S-400. [الأناضول]

وفي تصريحات للصحفيين بعد اجتماع الحكومة التركية في أنقرة، الخميس، أكد قالن أن منظومة S-400 لا تشكل أي خطر أو تهديد على النظام الأمني للناتو. [TRT عربي]

يُذكر أن أنقرة قررت شراء منظومة S-400 الصاروخية من روسيا، بعد تعثّر جهودها المطولة لشراء أنظمة الدفاع الجوية باتريوت من الولايات المتحدة. وبينما تزعم واشنطن أن المنظومة الروسية ستشكل خطراً على أنظمة الناتو، تؤكد أنقرة مراراً وتكراراً أن هذا ليس صحيحاً. [TRT عربي]

غضب إيراني بعد احتجاز بريطانيا ناقلة نفط في إطار العقوبات على سوريا

احتجز مشاة البحرية الملكية البريطانية، الخميس، ناقلة نفط في جبل طارق لمحاولتها نقل نفط خام إلى سوريا بما يمثل انتهاكاً لعقوبات مفروضة من الاتحاد الأوروبي، في تطور أثار غضب طهران وقد يؤدي إلى تصعيد المواجهة بين إيران والغرب. [رويترز]

واحتُجزت الناقلة غريس 1 في المنطقة التابعة لبريطانيا بالقرب من الطرف الجنوبي لإسبانيا عند مدخل البحر المتوسط بعد أن أبحرت حول إفريقيا قادمة من الشرق الأوسط. [TRT عربي]

واستدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير البريطاني للتعبير عن ”اعتراضها الشديد على الاحتجاز غير القانوني وغير المقبول“ لسفينتها. وأزالت تلك الخطوة الدبلوماسية أي شك بشأن ملكية إيران للناقلة التي ترفع علم بنما ويشير تسجيلها إلى أن مقر الشركة التي تديرها هو سنغافورة. [رويترز]