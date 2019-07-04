سياسة
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الرئاسة التركية: منظومة S-400 ستعمل بشكل فعال بعد استلامها قريباً
أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن أن منظومة S-400 لا تشكل أي خطر أو تهديد على النظام الأمني للناتو. مشيراً إلى أن تركيا ستبدأ باستلام المنظومة من روسيا قريباً دون أن يحدد تاريخاً.
الرئاسة التركية: منظومة S-400 ستعمل بشكل فعال بعد استلامها قريباً
إبراهيم قالن المتحدث باسم الرئاسة التركية عقد مؤتمراً صحفياً بعد اجتماع لمجلس الوزراء  / AA
4 يوليو 2019

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن إن عملية استلام تركيا منظومة S-400 ستبدأ قريباً، وسيجري تشغيلها بشكل فعّال.

وفي تصريحات للصحفيين بعد اجتماع الحكومة التركية في أنقرة، الخميس، أكد قالن أن منظومة S-400 لا تشكل أي خطر أو تهديد على النظام الأمني للناتو.

وأضاف أن وزارة الدفاع التركية تعمل مع قيادات القوات بخصوص أماكن نشر منظومة S-400.

وقررت أنقرة في 2017، شراء منظومة S-400 الصاروخية من روسيا، بعد تعثر جهودها المطولة لشراء أنظمة الدفاع الجوية باتريوت من الولايات المتحدة، وتزعم واشنطن أن المنظومة الروسية، ستشكّل خطراً على أنظمة الناتو، وهو ما تنفيه أنقرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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