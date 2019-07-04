قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن إن عملية استلام تركيا منظومة S-400 ستبدأ قريباً، وسيجري تشغيلها بشكل فعّال.

وفي تصريحات للصحفيين بعد اجتماع الحكومة التركية في أنقرة، الخميس، أكد قالن أن منظومة S-400 لا تشكل أي خطر أو تهديد على النظام الأمني للناتو.

وأضاف أن وزارة الدفاع التركية تعمل مع قيادات القوات بخصوص أماكن نشر منظومة S-400.

وقررت أنقرة في 2017، شراء منظومة S-400 الصاروخية من روسيا، بعد تعثر جهودها المطولة لشراء أنظمة الدفاع الجوية باتريوت من الولايات المتحدة، وتزعم واشنطن أن المنظومة الروسية، ستشكّل خطراً على أنظمة الناتو، وهو ما تنفيه أنقرة.