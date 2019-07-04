شدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على رفض بلاده التام لتوقيع الأمم المتحدة اتفاقاً مع تنظيم PKK الإرهابي.

جاء ذلك على في مؤتمر صحفي عقده أردوغان في سفارة بلاده بالعاصمة الصينية بكين خلال زيارته الأخيرة، حسب بيان صدر، الخميس، عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وقال أردوغان إن "توقيع الأمم المتحدة مع تنظيم PKK/YPG الإرهابي اتفاقاً، بخصوص الأطفال المجندين في صفوفها، لا يمكن قبوله بتاتاً".

وأضاف أردوغان أن "جلوس الأمم المتحدة، تحت أي ذريعة كانت، مع منظمة إرهابية حول طاولة واحدة بهذا الشكل وتوقيعها معها اتفاقاً وكأنها جهة تحمل صفة رسمية، يعدّ بأقل العبارات فضيحة".

وفي وقت سابق، سلّمت تركيا مذكرة احتجاج إلى مكتب الأمم المتحدة في جنيف بسبب توقيعه "خطة عمل" مع إرهابيين من تنظيم PKK.

وكانت الأمم المتحدة كشفت، الإثنين، عن توقيعها خطة عمل مع تنظيم PKK/YPG الإرهابي، من أجل "تخلي التنظيم عن المقاتلين الأطفال بصفوفه".

وحسب بيان صادر عن الأمم المتحدة في هذا السياق، فإن التنظيم الإرهابي "تعهد بموجب هذا الاتفاق، بعدم استخدام الأطفال كمقاتلين، والكشف عن الأطفال من الذكور والإناث الموجودين في صفوفه وإخلاء سبيلهم، واتخاذ التدابير اللازمة في هذا الشأن".

وأشار البيان الأممي، إلى أن هذه الخطة "وُقعت بعد مشاورات استمرت لأشهر بين الأمم المتحدة وقوات سوريا الديمقراطية (تنظيم PKK/YPG الإرهابي)".