أعلن مسؤول إغاثي تونسي، الخميس، فقدان 81 مهاجراً غير نظامي إثر غرق قاربهم، الأربعاء، قبالة السواحل الجنوبية للبلاد.

وقال المنجي سليم، رئيس الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي بمحافظة مدنين، إن "خفر السواحل التونسي أنقذ، الأربعاء، 5 مهاجرين غير نظاميين بعد غرق قاربهم الذي كان يقل 86 شخصاً في عرض البحر".

وأضاف "نُقل اثنان من بين خمسة تمّ أُنقذوا، للمبيت الخاص بالمهاجرين في مدينة جرجيس (محافظة مدنين) فيما نُقل الثلاثة الآخرون إلى مستشفى مدينة مدنين (مركز المحافظة)، وتوفي أحدهم ظهر الخميس بسبب تدهور حالته الصحية".

وأوضح سليم أن المهاجرين الذين أُنقذوا ينحدرون من دولتي مالي وكوت ديفوار، ونقل عن المهاجرين الذين تم إنقاذهم قولهم إن "المركب الذي غرق الأربعاء كان يحمل 86 شخصاً، بينهم 7 نساء".

واعتبر سليم أن الـ"81 الآخرين في عداد المفقودين في ضوء عدم ظهور الجثامين حتى الآن".

وتشهد السواحل التونسية سنوياً وصول مئات المهاجرين غير النظاميين بعد غرق قواربهم في البحر المتوسط، ويجري إيواء المهاجرين واللاجئين في مبيتات خاصة لهم في محافظة مدنين.

وتشهد هذه المبيتات اكتظاظاً كبيراً، ما فرض على هيئات الإغاثة التونسية والأممية استئجار منازل لإيواء بعض المهاجرين.