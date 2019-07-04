كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمرة الأولى، الخميس، أن غواصة عسكرية سرية تعمل بالطاقة النووية اندلع فيها حريق قبل ثلاثة أيام، مضيفاً أن وزير الدفاع طمأنه بأنه تمت السيطرة على مفاعلها بسلام.

وواجه مسؤولون روس اتهامات بمحاولة إخفاء جميع تفاصيل الحادث الذي أودى بحياة 14 بحاراً، أثناء قيامهم بما وصفته وزارة الدفاع بمسح لقاع البحر بالقرب من القطب الشمالي.

وأدّى بطء موسكو في الكشف عن تفاصيل الحادث، إلى عقد مقارنات مع الغموض الذي تعامل به الاتحاد السوفيتي مع كارثة محطة تشرنوبيل النووية عام 1986، وحادث مميت آخر لغرق الغواصة النووية كورسك عام 2000.

وقالت روسيا، التي ترى أن التفاصيل الخاصة بحادث الغواصة الأخيرة سرية، إن الحريق وقع الإثنين، لكن لم يعلن عنه رسمياً سوى في وقت متأخر من يوم الثلاثاء.

وحتى الخميس لم يصدر أي تعقيب رسمي بشأن ما إذا كان هناك مفاعل نووي في الغواصة.

وكشف بوتين، خلال اجتماع في الكرملين مع وزير الدفاع سيرجي شويغو، عن حقيقة أن الغواصة كانت تعمل بالطاقة النووية بسؤاله شويغو عن حالة المفاعل بعد الحريق.

وحسب نص وارد من الكرملين قال شويغو لبوتين إن "المفاعل النووي الموجود على متن السفينة معزول تماماً"، وأضاف "اتخذ الطاقم كل الإجراءات اللازمة لحماية المفاعل الذي يعمل بشكل كامل".

وحول سؤال عما إذا كانت السلطات النرويجية علمت بأن الغواصة تعمل بالطاقة النووية، قال بير ستراند المدير في هيئة الإشعاع والأمان النووي النرويجية "لم يحدث أي اتصال رسمي معنا من روسيا بشأن هذا الأمر".

وأضاف "ندرك أنهم سيطروا على الوضع سريعاً في ظل ظروف صعبة، وأنه لم يقع حادث نووي يستدعي التزامهم بإخطارنا به"، لكنه استدرك "على الرغم من ذلك، كنا نفضل إخطارنا بمثل هذه الأمور".

وأخبر شويغو الرئيس الروسي بأن الغواصة السرية التي قالت السلطات إنها كانت تعمل في محيط بحر بارنتس يمكن إصلاحها تماماً وسيجري إصلاحها.