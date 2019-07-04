احتلت تركيا المركز السابع عالمياً، كأفضل البلدان للعيش والعمل، وفقاً لاستطلاع أجرته مجموعة HSBC البريطانية، بمشاركة أكثر من 18 ألف موظف أجنبي من 163 دولة حول العالم.

وبحث الاستطلاع، مجموعة الفرص التي توفرها الدول للمغتربين من حيث جودة المعيشة والتوازن بين العمل والبيئة الخاصة للمغترب والعائد المالي.

وبحسب الاستطلاع، فإن 62% من المغتربين في تركيا، أظهروا ارتفاع جودة الحياة لديهم مقارنة مع بلدانهم.

كذلك فإن 52% أشاروا إلى امتلاكهم مزيداً من الوقت مع أسرهم وممارسة هواياتهم في تركيا، في حين أن 55% تمكنوا من تلبية حاجاتهم في امتلاك منزل أفضل وسيارة.

وأكد 69% شعورهم بالأمان في تركيا وقربهم من السكان المحليين، مع ارتفاع فرصة القيام بجولات سياحية لـ59% من المغتربين.

وكان ترتيب أفضل دول في العالم للعمل والعيش، على النحو التالي، سويسرا أولاً، ثم على التوالي سنغافورة وكندا وإسبانيا ونيوزيلندا وأستراليا وتركيا وألمانيا والإمارات وفيتنام.