سياسة
2 دقيقة قراءة
ترمب يحذر إيران من أن تهديداتها يمكن أن ترتد عليها بـ"نتائج عكسية"
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن على إيران أن تكون حذرة من التهديدات لأنها يمكن أن ترتد عليها "بنتائج عكسية". جاء ذلك رداً على إعلان روحاني أن بلاده ستزيد نسبة تخصيب اليورانيوم.
ترمب يحذر إيران من أن تهديداتها يمكن أن ترتد عليها بـ"نتائج عكسية"
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يحذر إيران بعد إعلانها زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم / AP
4 يوليو 2019

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الأربعاء، إيران من إطلاق التهديدات، لأنها يمكن أن ترتد عليها بـ"نتائج عكسية".

جاء ذلك على خلفية إعلان الرئيس الإيراني أن بلاده ستزيد نسبة تخصيب اليورانيوم بالكمية التي تراها إيران مطلوبة.

وقال ترمب في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر "أصدرت إيران للتو تحذيراً جديداً، يقول روحاني (الرئيس الإيراني) إنهم سيخصبون اليورانيوم بأي كمية يشاءون في حال عدم وجود اتفاق نووي جديد".

وأضاف ترمب في تغريدته "عليكِ أن تكوني حذرة من التهديدات يا إيران، فيمكنها أن ترتد عليك بنتائج عكسية".

وفي وقت سابق الأربعاء، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، في اجتماع لحكومته بطهران، إن بلاده ستزيد نسبة تخصيب اليورانيوم "بالكمية التي نريدها والتي نراها مطلوبة، سنتجاوز حد 3.67%"، وهو الحد المسموح به بموجب الاتفاق النووي.

وفي حال تخطت إيران الحد المذكور، فإنها تكون بذلك قد تجاوزت ما يُسمح به بموجب الاتفاق.

وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الإثنين، تخطي طهران سقف مخزون اليورانيوم، المحدد بـ300 كغم (أو 3.67%) بموجب الاتفاق النووي.

وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة النووية الإيرانية بهروز كمالوندي منتصف يونيو/حزيران الماضي، إن بلاده ستزيد مخزونها من اليورانيوم المخصب، في حال لم تتخذ الدول الأوروبية خطوات ملموسة للحفاظ على الاتفاق.

وسارعت القوى الأوروبية إلى إصدار بيانات بشكل منفصل، يوم الثلاثاء، حول "اختراق" إيران لحد مخزونها، داعية طهران إلى "التراجع عن هذه الخطوة، والامتناع عن اتخاذ إجراءات إضافية من شأنها تقويض الاتفاق النووي".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us