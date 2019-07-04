حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الأربعاء، إيران من إطلاق التهديدات، لأنها يمكن أن ترتد عليها بـ"نتائج عكسية".

جاء ذلك على خلفية إعلان الرئيس الإيراني أن بلاده ستزيد نسبة تخصيب اليورانيوم بالكمية التي تراها إيران مطلوبة.

وقال ترمب في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر "أصدرت إيران للتو تحذيراً جديداً، يقول روحاني (الرئيس الإيراني) إنهم سيخصبون اليورانيوم بأي كمية يشاءون في حال عدم وجود اتفاق نووي جديد".

وأضاف ترمب في تغريدته "عليكِ أن تكوني حذرة من التهديدات يا إيران، فيمكنها أن ترتد عليك بنتائج عكسية".

وفي وقت سابق الأربعاء، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، في اجتماع لحكومته بطهران، إن بلاده ستزيد نسبة تخصيب اليورانيوم "بالكمية التي نريدها والتي نراها مطلوبة، سنتجاوز حد 3.67%"، وهو الحد المسموح به بموجب الاتفاق النووي.

وفي حال تخطت إيران الحد المذكور، فإنها تكون بذلك قد تجاوزت ما يُسمح به بموجب الاتفاق.

وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الإثنين، تخطي طهران سقف مخزون اليورانيوم، المحدد بـ300 كغم (أو 3.67%) بموجب الاتفاق النووي.

وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة النووية الإيرانية بهروز كمالوندي منتصف يونيو/حزيران الماضي، إن بلاده ستزيد مخزونها من اليورانيوم المخصب، في حال لم تتخذ الدول الأوروبية خطوات ملموسة للحفاظ على الاتفاق.

وسارعت القوى الأوروبية إلى إصدار بيانات بشكل منفصل، يوم الثلاثاء، حول "اختراق" إيران لحد مخزونها، داعية طهران إلى "التراجع عن هذه الخطوة، والامتناع عن اتخاذ إجراءات إضافية من شأنها تقويض الاتفاق النووي".