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الرئيس الجزائري المؤقت يقول إن الانتخابات هي السبيل الوحيد لتجنيب البلاد الوقوع في الفراغ الدستوري، والأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء قصف نقطة مراقبة تركية في إدلب.

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بن صالح: الانتخابات الحل الوحيد للأزمة التي تمر بها الجزائر

قال الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح إن الانتخابات هي الحل الديمقراطي والواقعي الوحيد للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد. [TRT عربي]

وأضاف بن صالح في كلمة أذاعها التليفزيون الرسمي الأربعاء، أن "الرئيس المنتخب هو الوحيد الذي يمتلك الصلاحيات اللازمة للتغيير"، مشدداً على ضرورة "تجنب المقترحات المحفوفة بالمخاطر وإفشال المخططات المريبة". [TRT عربي]

وتَعهَّد بأن "الدولة ستلتزم الحياد في الحوار وتكتفي بتوفير الإمكانات اللوجستية". وتابع "يجب العمل على عدم دخول البلاد في فراغ دستوري". وأكّد بن صالح أهمية "توفير التنظيم والرقابة والاستقامة اللازمة للانتخابات". [TRT عربي]

الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء قصف نقطة مراقبة تركية في إدلب

أعربت الأمم المتحدة الأربعاء، عن "القلق العميق إزاء تَعرُّض إحدى نقاط المراقبة التركية لهجوم في منطقة "خفض التصعيد" بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغريك بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك. [TRT عربي]

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت الخميس، استشهاد جندي وإصابة 3 آخرين في هجوم لقوات النظام السوري على نقطة المراقبة التركية العاشرة في منطقة "خفض التصعيد" بمحافظة إدلب. [الأناضول]

وقال دوغريك للصحفيين الأربعاء، إن "هذه الحادثة تثير قلقاً شديداً وتذكّرنا بأن العنف في إدلب ليس مجرد قضية إنسانية، بل يشكِّل أيضاً خطراً كبيراً على الاستقرار والأمن الإقليميَّين". [الأناضول]