سياسة
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أردوغان: نهدف إلى زيادة عدد الطلاب الدوليين إلى 200 ألف بحلول 2023
قال أردوغان إن تركيا أسست من خلال مؤسسة المعارف الوقفية، جامعتين و269 مدرسة و35 سكناً طلابياً خارج البلاد، وإن عديداً من المنظمات غير الحكومية تبذل جهوداً مماثلة في الداخل والخارج.
أردوغان: نهدف إلى زيادة عدد الطلاب الدوليين إلى 200 ألف بحلول 2023
أردوغان شارك في حفل تخريج الدورة الثامنة من الطلاب الدوليين في العاصمة أنقرة / AA
3 يوليو 2019

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا تهدف بحلول 2023، إلى زيادة عدد الطلاب الدوليين الذين يدرسون فيها إلى 200 ألف.

وأضاف أردوغان في كلمة ألقاها في حفل تخريج الدورة الثامنة من الطلاب الدوليين في العاصمة أنقرة، أن الطلاب الأجانب الذين أتمُّوا دراستهم سيكونون ممثلين لتركيا عند العودة إلى بلادهم.

وأشار إلى أن الوقت حان لتعزيز البنية التحتية وتحسين جودة التعليم في تركيا.

ولفت إلى أن بلاده، من خلال مؤسسة المعارف الوقفية، أسست جامعتين و269 مدرسة و35 سكناً طلابياً خارج البلاد، وأن عديداً من المنظمات غير الحكومية تبذل جهوداً مماثلة في الداخل والخارج.

وشدّد أردوغان على ضرورة العمل المشترك دون كلل أو ملل، حتى إرساء نظام عالمي يسود فيه الضمير والأخلاق والرحمة والعدالة.

وأضاف "اليوم تؤكد تركيا بكل شجاعة حقيقة أن العالم أكبر من 5 دول (الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن)، وهذا يرجع إلى الثقة بالإصلاحات التي نفَّذناها".

ونوه بأن "التنظيمات الإرهابية الدموية مثل كولن وPKK وداعش والنازيين الجدد، لن تنجح في جر العالم الإسلامي إلى فخ الإرهاب، لأن جميع ما سبق من المنظمات الإرهابية هي وجوه مختلفة لعملة واحدة".

ولفت أردوغان إلى وجود 80 جامعة من أصل 800 جامعة في اليابان للفتيات والسيدات، وأن تركيا بحاجة إلى مثل هذا النموذج، وأنه طلب من رئيس مؤسسة التعليم العالي في تركيا إعداد مشروع بهذا الخصوص.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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