أصدرت الأمم المتحدة الأربعاء، تقريراً قالت فيه إن جيش جنوب السودان وجماعات مسلحة أخرى قتلوا أكثر من 100 مدني في موجة عنف بمناطق جنوبي البلاد بعد توقيع اتفاق سلام العام الماضي.

وذكر التقرير الذي أعدته بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في البلاد، أن القوات المسلحة ارتكبت أيضاً عنفاً جنسياً، بما في ذلك اغتصاب نحو 100 امرأة وفتاة في المنطقة نفسها، وهي ولاية وسط الاستوائية، في الفترة بين سبتمبر/أيلول 2018 وأبريل/نيسان 2019.

ولفت التقرير إلى أن العنف في ولاية وسط الاستوائية يُعَدّ استثناءً لاتجاه يتمثّل في "تراجع ملموس في الانتهاكات والاعتداءات المرتبطة بالنزاع" في أنحاء جنوب السودان منذ توقيع الاتفاق.

من جهته قال المتحدث باسم جيش جنوب السودان إنه لم يطّلع على التقرير، ورفض التعليق على محتواه.