سياسة
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بوتين يوقّع مشروع قرار للانسحاب من معاهدة الأسلحة النووية
بعد أشهر من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب انسحاب بلاده من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية متوسطة المدى، في فبراير/شباط الماضي، وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء، مشروع قرار ينصّ على انسحاب بلاده بدورها من المعاهدة المبرمة عام 1987.
بوتين يوقّع مشروع قرار للانسحاب من معاهدة الأسلحة النووية
بوتين يوقّع مشروع قرار ينص على انسحاب بلاده من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية متوسطة المدى / AP
3 يوليو 2019

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء، مشروع قرار ينص على انسحاب بلاده من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية متوسطة المدى.

وحسب مشروع القرار، توقف روسيا العمل بمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية متوسطة المدى، التي وقّعها الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان والزعيم السوفييتي ميخائيل غورباتشوف عام 1987، ويلتزم بموجبها البلدان عدم اختبار أو نشر صواريخ تطلق من البر بمدى يتراوح بين 500 و5500 كم.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أعلن في مطلع فبراير/شباط الماضي، انسحاب بلاده من معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى، متهماً روسيا بانتهاكها، وهو ما نفته موسكو.

ورداً على ذلك، أعلن بوتين تعليق عمل بلاده المعاهدة ذاتها، وموافقته على بدء إنتاج صواريخ متوسطة المدى تتجاوز سرعتها سرعة الصوت.

وكان بوتين حذّر، في 20 فبراير/شباط الماضي، من أن بلاده ستنشر صواريخ قادرة على استهداف الولايات المتحدة، إذا نشرت الأخيرة صواريخ في أوروبا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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