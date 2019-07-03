سياسة
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نتنياهو: نستعد لعملية واسعة ضد غزة إذا لزم الأمر
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء، أنه أعطى تعليمات لجيش الاحتلال تقضي بالاستعداد لتنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق ضدّ قطاع غزة "إذا لزم الأمر".
نتنياهو: نستعد لعملية واسعة ضد غزة إذا لزم الأمر
نتنياهو أكد أن إسرائيل معنية بالتهدئة لكنها تستعدّ لشن عملية عسكرية واسعة إذا لزم الأمر / Reuters
3 يوليو 2019

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن تعليماته للجيش تقضي بالاستعداد لتنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق ضد قطاع غزة "إذا لزم الأمر".

جاء هذا خلال ترؤس نتنياهو الأربعاء، جلسة للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغَّر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت"، في مقر قيادة "فرقة غزة" في الجيش الإسرائيلي، حضرها قائد المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال.

وأضاف نتنياهو "سياساتنا واضحة. نريد إعادة التهدئة إلى ما كانت عليه، لكن بموازاة ذلك نستعدّ لشنّ عملية عسكرية واسعة النطاق، إذا لزم الأمر. هذه هي تعليماتي للجيش".

ولوّح نتنياهو أكثر من مرة في الأشهر الأخيرة، بتنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق ضدّ غزة، في حال فشلت جهود التهدئة.

وتاتي التصريحات الإسرائيلية بالتزامن مع استمرار المسيرات الأسبوعية التي تنطلق كل جمعة على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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