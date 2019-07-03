سياسة
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روحاني: إيران ستزيد مستوى تخصيب اليورانيوم اعتباراً من الأحد المقبل
قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأربعاء، إن بلاده ستنتج اليورانيوم المخصب بدرجة تفوق الحد الأقصى المسموح به ضمن الاتفاق النووي، انطلاقاً من يوم الأحد المقبل، مشيراً في الآن ذاته إلى أن ذلك لا يهدف إلى توجيه ضربة للاتفاق النووي بل يأتي للحفاظ عليه.
روحاني: إيران ستزيد مستوى تخصيب اليورانيوم اعتباراً من الأحد المقبل
روحاني: إيران ستظل ملتزمة بالاتفاق النووي ما دام الجانب الآخر ملتزماً به / Reuters
3 يوليو 2019

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأربعاء، أن بلاده تنوي فعلياً أن تنتج، اعتباراً من 7 يوليو/تموز، اليورانيوم المخصب بدرجة تفوق الحد الأقصى المسموح به ضمن الاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى، والبالغ 3.67%.

وقال روحاني خلال جلسة لمجلس الوزراء، بثها التلفزيون الإيراني، "في 7 يوليو/تموز، لن تبقى درجة التخصيب في مستوى 3.67%. سنضع هذا الالتزام جانباً، وسنرفع الدرجة إلى أعلى من 3.67% بقدر ما نريد، وبقدر ما يلزم وبحسب ما تتطلب احتياجاتنا".

وأضاف أنه إذا لم تفِ الدول التي لا تزال ضمن الاتفاق النووي بوعودها فسيعود مفاعل آراك إلى أنشطته السابقة بعد السابع من يوليو/تموز.

وقال روحاني إن إيران ستظل ملتزمة بالاتفاق النووي ما دام الجانب الآخر ملتزماً به، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن تقليص إيران لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي، لا يهدف إلى توجيه ضربة له، بل يأتي للحفاظ عليه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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