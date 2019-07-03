أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأربعاء، أن بلاده تنوي فعلياً أن تنتج، اعتباراً من 7 يوليو/تموز، اليورانيوم المخصب بدرجة تفوق الحد الأقصى المسموح به ضمن الاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى، والبالغ 3.67%.

وقال روحاني خلال جلسة لمجلس الوزراء، بثها التلفزيون الإيراني، "في 7 يوليو/تموز، لن تبقى درجة التخصيب في مستوى 3.67%. سنضع هذا الالتزام جانباً، وسنرفع الدرجة إلى أعلى من 3.67% بقدر ما نريد، وبقدر ما يلزم وبحسب ما تتطلب احتياجاتنا".

وأضاف أنه إذا لم تفِ الدول التي لا تزال ضمن الاتفاق النووي بوعودها فسيعود مفاعل آراك إلى أنشطته السابقة بعد السابع من يوليو/تموز.

وقال روحاني إن إيران ستظل ملتزمة بالاتفاق النووي ما دام الجانب الآخر ملتزماً به، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن تقليص إيران لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي، لا يهدف إلى توجيه ضربة له، بل يأتي للحفاظ عليه.