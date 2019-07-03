قال مسؤول قسم الإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس فراس الدبس في تصريح لوكالة الأناضول، إن "وزير الزراعة الإسرائيلي أوري آرئيل اقتحم المسجد الأقصى اليوم الأربعاء" تحت حراسة شرطة الاحتلال الإسرائيلية.

وتحدث الاقتحامات عبر باب المغاربة، في الجدار الغربي للمسجد، وتسمح الشرطة الإسرائيلية منذ عام 2003 للمستوطنين باقتحامه من خلال باب المغاربة.

وسمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل عامين للمسؤولين الإسرائيليين باقتحام المسجد الأقصى مرة كل 3 أشهر، لكن الشرطة الإسرائيلية سمحت العام الماضي لهم باقتحام المسجد شهرياً.

وسبق لوزير الزراعة الإسرائيلي أن اقتحم المسجد الأقصى مرات عدة في الماضي.

وتطالب دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس، التابعة لدائرة الأوقاف الإسلامية في الأردن، والمسؤولة عن إدارة شؤون المسجد بوقف الاقتحامات، ولكن الشرطة الإسرائيلية لم تستجب لهذا الطلب.