سياسة
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انفجار يهزّ غربي العاصمة تونس والداخلية تعلن مقتل "إرهابي"
قالت وزارة الداخلية التونسية إن انفجاراً هزّ، مساء الثلاثاء، حي الانطلاقة غربي العاصمة التونسية، خلال عملية قامت بها قوات أمنية؛ لمحاصرة أحد الإرهابيين المطلوبين، الذي فجّر نفسه أثناء عملية إطلاق النار عليه.
انفجار يهزّ غربي العاصمة تونس والداخلية تعلن مقتل "إرهابي"
الداخلية التونسية: أثناء إطلاق النار على الإرهابي عمد إلى تفجير نفسه باستعمال حزام ناسف / Reuters
3 يوليو 2019

هزّ انفجار، مساء الثلاثاء، حي الانطلاقة غربي العاصمة التونسية، خلال عملية قامت بها قوات أمنية؛ لمحاصرة أحد الإرهابيين المطلوبين، والتي انتهت بالقضاء على الإرهابي، حسب بيانين منفصلين لوزارة الداخلية التونسية.

وقالت وزارة الداخلية إنه "بعد محاصرته إثر عملية مطاردة بحي الانطلاقة بالعاصمة، تمكنت الوحدات الأمنية التابعة للوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجريمة المنظمة من القضاء على الإرهابي الفارّ أيمن السميري، دون تسجيل أية خسائر بشرية".

وبينما لم تشر الوزارة في بيانها هذا إلى طبيعة الانفجار، قالت في بيان ثانٍ صدر عنها فجر الأربعاء، إنه "أثناء إطلاق النار عليه (الإرهابي) عمد إلى تفجير نفسه باستعمال حزام ناسف كان يرتديه ولم تُسجل أية خسائر بشرية".

وتابعت الداخلية قائلة "إنه لا صحة للشائعات التي تُتداول بخصوص وجود امرأة كانت ترافقه أو ارتدائه زيّاً نسائيّاً".

وكان الناطق باسم الوزارة سفيان الزعق قال الثلاثاء، إن "العنصر الإرهابي أيمن السميري كان ملاحقاً من الأمن ولما حوصر عمد إلى تفجير نفسه في حي الانطلاقة".

وأضاف الزعق في تصريح للتلفزيون الرسمي التونسي أن "التفجير الانتحاري لم يسفر عن وقوع أية ضحايا سوى الإرهابي".

وتأتي مطاردة هذا الإرهابي على خلفية تفجير انتحاريين نفسيهما الخميس الماضي، في مكانين مختلفين من العاصمة تونس، ما أسفر عن مقتل رجل أمن وجرح 8 آخرين منهم 5 من رجال الأمن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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