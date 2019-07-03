سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 3 يوليو/تموز 2019
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خلاصات من TRT عربي: 3 يوليو/تموز 2019
مقترح جديد بتشكيل مجلس سيادي بأغلبية مدنية ورئاسة عسكرية في السودان / AP
3 يوليو 2019

مقترح جديد بتشكيل مجلس سيادي بأغلبية مدنية ورئاسة عسكرية في السودان، والمبعوث التركي إلى ليبيا يقول إن تطرُّف حفتر بلغ حد الإرهاب.

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في السودان: مقترح جديد

طرح رجال أعمال سودانيون مقترحاً جديداً يشمل تشكيل مجلس سيادي بأغلبية مدنية، وإسناد رئاسته بشكل دائم إلى المجلس العسكري. [الأناضول]

يطرح المقترح تشكيل مجلس السيادة بعضوية 7 مدنيين مقابل 5 عسكريين، مع رئاسة دائمة للمجلس العسكري. [TRT عربي]

تحفظت قوى إعلان الحرية والتغيير على مقترح آخر يمنح المجلس العسكري رئاسة المجلس السيادي 18 شهراً بالفترة الانتقالية، على أن تتولى قوى التغيير رئاسة المجلس السيادي في النصف الثاني من الفترة الانتقالية. [TRT عربي]

إيشلر: تطرف حفتر بلغ حد الإرهاب

قال أمر الله إيشلر، المبعوث التركي إلى ليبيا والنائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية في أنقرة، إن خليفة حفتر يسعى لإجهاض جميع الحلول السياسية، وإن تطرُّفه بلغ حد الإرهاب. [الأناضول]

وأضاف إيشلر أن حفتر يسعى لدفع ليبيا نحو التطرف والإرهاب، وأن احتجاز قواته ستَّة مواطنين أتراك كانوا يعملون في مدينة بنغازي الليبية يؤكّد هذا النهج. [TRT عربي]

وذكر إيشلر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان رافضاً للهجوم الذي نفذته قوات حفتر على طرابلس، مؤكّداً أن بلاده اتخذت الخطوات اللازمة لمنع تفاقم الأزمة في ليبيا. [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي
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