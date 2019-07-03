سياسة
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"جريمة حرب".. إدانات دولية لاستهداف مركز المهاجرين في طرابلس
ارتفعت حصيلة القتلى إلى 44، جرّاء قصف لطيران تابع لقوات خليفة حفتر، الثلاثاء، استهدف مقرّاً لإيواء مهاجرين غير شرعيين بمنطقة تاجوراء شرقي العاصمة، طرابلس. فيما قال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا إن "هذا القصف يرقى بوضوح إلى مستوى جريمة حرب".
"جريمة حرب".. إدانات دولية لاستهداف مركز المهاجرين في طرابلس
مطالب دولية متصاعدة بفتح تحقيق في الهجوم على مركز المهاجرين في طرابلس / Reuters
3 يوليو 2019

توالت الإدانات الدولية، الأربعاء، للضربة الجوية التي استهدفت مركز مهاجرين في العاصمة الليبية طرابلس، أدت إلى مقتل 44 شخصاً على الأقل، وإصابة أكثر من 130 آخرين، والتي وصفها مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، في بيان، أنها "ترقى بوضوح إلى مستوى جريمة حرب".

وقالت وزارة الخارجية التركية إنها تعد قصف قوات حفتر لمركز المهاجرين في طرابلس "جريمة ضد الإنسانية" وتطالب بفتح تحقيق دولي. فيما أدانت الخارجية الفرنسية الضربة الجوية.

وأدان الاتحاد الأوروبي الهجوم على مركز المهاجرين ووصفه بـ"الهجوم المروع".

بدورها، طالبت مفوضية الاتحاد الإفريقي، في بيان الأربعاء، بإجراء تحقيق مستقل ومحاسبة المسؤولين عن قصف مركز إيواء المهاجرين، وأدانت بشدة الغارة الجوية.

وكانت مصادر طبية ليبية قالت في وقت سابق الأربعاء، إن أكثر من 40 شخصاً قتلوا، وأصيب 70 آخرون جرّاء قصف شنه طيران حربي تابع للواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، الثلاثاء، استهدف مقرّاً لإيواء مهاجرين غير شرعيين بمنطقة تاجوراء شرقي العاصمة، طرابلس.

وقال المتحدّث باسم طواقم الإسعاف التابعة لحكومة الوفاق الوطني -المعترف بها دولياً- أسامة علي إنّ "هذه حصيلة أولية والعدد مرشّح للارتفاع"، مشيراً إلى أنّ 120 مهاجراً كانوا داخل العنبر الذي أصيب إصابة مباشرة في الغارة.

من جهته، قال الناطق باسم وزارة الصحة فوزي أونيس، إن "هناك عدداً كبيراً من الجرحى نُقلوا إلى المستشفيات لتلقّي العلاج"، موضحاً أن "هذه الإحصائية تعتبر أولية لحين حصر العدد الإجمالي للقتلى والمصابين من باقي المراكز الصحية".

وأشار إلى أن "مركز إيواء المهاجرين الذي جرى استهدفه يضم العديد من الجنسيات الإفريقية، والمصرية، فضلاً عن البنغال، وهو لا يعتبر معسكراً ولا يحتوي على أية أسلحة".

‏‎في السياق ذاته قال رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، المبروك عبد الحفيظ، لقناة ليبيا الأحرار (خاصة) إن مركز الإيواء الذي جرى استهدافه يضم نحو 120 مهاجراً من جنسيات مختلفة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أكد عميد بلدية تاجوراء حسين بن عطية، في تصريحات لقناة ليبيا الأحرار، وقوع قتلى وجرحى في صفوف المهاجرين جراء القصف.

والمقر المستهدف يتبع كتيبة الضمان التابعة لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً، ويعتبر مركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين في البلاد.

وفي 4 أبريل/نيسان الماضي، بدأت قوات حفتر عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة طرابلس، وسط تنديد دولي واسع ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى أي حل سياسي للأزمة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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