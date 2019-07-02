سياسة
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سيناتور يطالب بالتحقيق.. هل سلمت الإمارات السلاح الأمريكي لقوات حفتر؟
قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ إنه قد يتعين على وزير الخارجية مايك بومبيو وقف مبيعات السلاح للإمارات إذا ثبت استخدامه في ليبيا، وذلك بعد أيام من العثور على أسلحة أمريكية الصنع في مدينة غريان كان مسلحو حفتر يستخدمونها.
سيناتور يطالب بالتحقيق.. هل سلمت الإمارات السلاح الأمريكي لقوات حفتر؟
السيناتور طالب وزير الخارجية مايك بومبيو بالتحقيق في صفقات السلاح الأمريكية لأبو ظبي بعد العثور على نماذج منها بيد قوات حفتر / AFP
2 يوليو 2019

طالب رئيس لجنة العلاقات الخارجية روبرت مندينيز، بفتح تحقيق في صفقات السلاح بين الولايات المتحدة والإمارات، على خلفية تقارير تزعم إرسال الأخيرة سلاحاً أمريكياً إلى ليبيا.

جاء ذلك في رسالة وجّهها السيناتور الديمقراطي الثلاثاء، إلى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، حسبما نقلت مجلة "ذا هيل" الأمريكية. وحذر مندينيز في رسالته من إمكانية أن تُجبَر واشنطن على وقف بيع السلاح للإمارات إذا ثبت فعليّاً إرسالها السلاح الأمريكي إلى مسلحين في ليبيا (لم يحددهم).

وأضاف مندينيز "من المؤكد أنك (مايك بومبيو) تدرك أنه إذا ثبتت صحة هذه الادعاءات فقد تكون مُلزَمًاً بموجب القانون إنهاء جميع صفقات بيع الأسلحة إلى الإمارات".

وأشار إلى أنّ مثل هذه الادعاءات إذا صحت تمثِّل "انتهاكاً خطيراً" للقانون الأمريكي، و"خرقاً مؤكَّداً" لقرار الأمم المتحدة حظر بيع الأسلحة لليبيا، حسب المصدر ذاته.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية الجمعة، أن القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني عثرت على أربعة صواريخ "جافلين" الأمريكية في قاعدة يستخدمها عناصر من القوات ا لتابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر. وأوضحت أنّ العلامات المسجلة على الصواريخ الأمريكية تشير إلى أنها بيعت للإمارات عام 2008.

وفي 4 أبريل/نيسان الماضي، بدأت قوات حفتر عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة طرابلس، وسط تنديد دولي واسع ومخاوف من تبدُّد آمال التوصل إلى أي حل سياسي للأزمة. وتشهد محاور القتال جنوبي طرابلس هدوءاً حذراً وسط تحشيدات من القوات التابعة لحفتر لاستعادة السيطرة على مدينة غريان التي فقدتها مؤخَّراً، وكانت تضمّ غرفة العمليات الرئيسية لها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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