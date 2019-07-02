سياسة
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90 مليار إسترليني تكلفة مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي
لفت وزير المالية البريطاني إلى أن الدراسات التي أجرتها الحكومة تُظهِر أن مغادرة الاتحاد دون اتفاق سيكلف الخزانة نحو 90 مليار جنيه إسترليني. ونبّه إلى أن التعاطي مع تداعيات الخروج دون اتفاق يتطلب أموالاً طائلة.
90 مليار إسترليني تكلفة مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي
الدراسات التي أجرتها الحكومة البريطانية تُظهِر أن مغادرة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق سيكلّف الخزانة نحو 90 مليار جنيه إسترليني / AA
2 يوليو 2019

حذّر وزير المالية البريطاني فيليب هاموند الثلاثاء، من أن تكلفة خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق قد تصل إلى 90 مليار جنيه إسترليني.

وأضاف في كلمة أمام البرلمان البريطاني حول عملية الخروج (بريكست)، أن مغادرة الاتحاد دون إبرام أي اتفاق ستكون خطأ.

ونبّه إلى أن التعاطي مع تداعيات الخروج دون اتفاق يتطلّب أموالاً طائلة، وبالتالي عدم توافر أموال كافية لخفض الضرائب أو زيادة النفقات.

ولفت الوزير إلى أن الدراسات التي أجرتها الحكومة تُظهِر أن مغادرة الاتحاد دون اتفاق ستكلّف الخزانة نحو 90 مليار جنيه إسترليني.

وأكّد المتنافسان على زعامة حزب المحافظين الحاكم، وزير الخارجية الحالي جيرمي هانت، والسابق بوريس جونسون، أن بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبي بصورة قطعية في 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، في حال عدم التوصل إلى اتفاق جديد منظّم لعملية الخروج.

يُذكر أن بريطانيا والاتحاد الأوروبي اتفقا على تمديد مرن لعملية خروج بريطانيا من الاتحاد (بريكست) حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول عقب المحادثات التي جرت في قمة طارئة للاتحاد الأوروبي في بروكسل.

مصدر:AA
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