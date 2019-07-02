سياسة
2 دقيقة قراءة
ألمانيا تغرّم فيسبوك 2.3 مليون دولار بموجب قانون خطاب الكراهية
اعتبرت وزارة العدل الألمانية أن فيسبوك فشلت في تلبية متطلبات الشفافية في ما يخصّ معالجتها شكاوى خطاب الكراهية، وقضت بتغريم شركة فيسبوك 2.3 مليون دولار بموجب قانون مكافحة خطابات الكراهية.
ألمانيا تغرّم فيسبوك 2.3 مليون دولار بموجب قانون خطاب الكراهية
السلطات الألمانية تغرم  شركة فيسبوك بـ2.3 مليون دولار بموجب قانون مكافحة خطابات الكراهية / AP
2 يوليو 2019

أعلنت السلطات الألمانية الثلاثاء، تغريم شركة فيسبوك 2.3 مليون دولار بموجب قانون مكافحة خطابات الكراهية.

وقالت وزارة العدل الألمانية في بيان، إن فيسبوك فشلت في تلبية متطلبات الشفافية في ما يخصّ معالجتها شكاوى خطاب الكراهية، حسب وكالة أسوشيتد برس.

وأوضح البيان أن تقرير فيسبوك للنصف الأول من عام 2018 لا يعكس العدد الفعلي للشكاوى المتعلقة بالمحتوى المشبوه غير القانوني، الذي يتضمن في ألمانيا خطابات معادية للسامية وموادَّ تهدف إلى التحريض على الكراهية ضدّ شخصيات أو جماعات على أساس دينهم أو عرقهم.

وأشار أيضاً إلى أن فيسبوك لم تقدّم معلومات كاملة حول التدريبات والمهارات اللغوية للموظفين الموكول إليهم مهمة التعامل مع شكاوى خطاب الكراهية.

ولم يصدر تعقيب فوري من شركة فيسبوك على بيان وزارة العدل الألمانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us