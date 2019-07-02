أعلنت السلطات الألمانية الثلاثاء، تغريم شركة فيسبوك 2.3 مليون دولار بموجب قانون مكافحة خطابات الكراهية.

وقالت وزارة العدل الألمانية في بيان، إن فيسبوك فشلت في تلبية متطلبات الشفافية في ما يخصّ معالجتها شكاوى خطاب الكراهية، حسب وكالة أسوشيتد برس.

وأوضح البيان أن تقرير فيسبوك للنصف الأول من عام 2018 لا يعكس العدد الفعلي للشكاوى المتعلقة بالمحتوى المشبوه غير القانوني، الذي يتضمن في ألمانيا خطابات معادية للسامية وموادَّ تهدف إلى التحريض على الكراهية ضدّ شخصيات أو جماعات على أساس دينهم أو عرقهم.

وأشار أيضاً إلى أن فيسبوك لم تقدّم معلومات كاملة حول التدريبات والمهارات اللغوية للموظفين الموكول إليهم مهمة التعامل مع شكاوى خطاب الكراهية.

ولم يصدر تعقيب فوري من شركة فيسبوك على بيان وزارة العدل الألمانية.