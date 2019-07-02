سياسة
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2460 اعتقالاً تعسفياً خلال النصف الأول من 2019 في سوريا
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الثلاثاء، تقريراً وثّقت فيه وقوع ما لا يقلّ عن 2460 حالة اعتقال تعسفي في النصف الأول من عام 2019، بينها 336 حالة في يونيو/حزيران الماضي.
2460 اعتقالاً تعسفياً خلال النصف الأول من 2019 في سوريا
الشبكة السورية لحقوق الإنسان توثّق ما لا يقل عن 2460 حالة اعتقال تعسفي في النصف الأول من عام 2019 / Reuters
2 يوليو 2019

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إنَّها وثّقت ما لا يقل عن 2460 حالة اعتقال تعسفي في النصف الأول من عام 2019، بينها 336 حالة في يونيو/حزيران الماضي.

وحسب التقرير الصادر الثلاثاء، فإن الانتهاكات طالت "مئات آلاف السوريين، ومارستها الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري والميليشيات التابعة له، على نحو مدروس ومخطَّط، وأحياناً بشكل عشوائي واسع لإثارة الإرهاب والرعب لدى أكبر قطاع ممكن من الشعب السوري".

وأوضح التقرير أن معظم حوادث الاعتقال في سوريا "تتمّ دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسية هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية".

وحسب تقرير الشبكة "يتعرَّض المعتقل للتعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه، كما تُنكِر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً"، حسب تقرير الشبكة.

وذكرت الشبكة أنها "اعتمدت في منهجية التوثيق على مرور 20 يوماً على حادثة اعتقال الفرد، وعدم تمكُّن عائلته من الحصول على معلومات من السلطات الرسمية حول اعتقاله أو تحديد مكانه، ورفض السلطات التي اعتقلته الاعتراف باحتجازه".

وذكر التقرير أن من بين 2460 حالة اعتقال تعسُّفي خلال النصف الأول من عام 2019، 117 طفلاً و122 امرأة، وتَحوَّل 1204 من مجمل المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

وبينما اعتقلت قوات النظام السوري 1733 شخصاً، واعتقل تنظيم داعش الإرهابي 16 شخصاً، سجَّل التقرير 374 حالة اعتقال تعسفي على يد فصائل في المعارضة المسلحة والمجموعات المسلحة المناهضة للنظام، و337 حالة على يد ما يُسَمَّى YPG/PYDالإرهابي.

وأشار التقرير إلى أن أكثر محافظة وقعت فيها حالات الاعتقال التعسفي كانت محافظة حلب، ويرجع ذلك حسب التقرير إلى انفرادها عن بقية المحافظات السورية بالعدد الأكبر من الجهات الفاعلة في النزاع السوري، وتصدَّرت محافظة حلب أيضاً المحافظات المختلفة من حيث حصيلة حالات الاعتقال التعسفي الموثقة في يونيو/حزيران الماضي.

وأكَّد التقرير أن النظام السوري لم يُوفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وقّع عليها، خصوصاً العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما أخلَّ بعدة موادَّ في الدستور السوري نفسه، إذ استمر في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة ودون توجيه تُهم.

ولفت التقرير إلى أن النظام حظر على المعتقلين توكيل محامٍ، ومنع عنهم الزيارات العائلية، وتحوَّل 85% من إجمالي المعتقَلين إلى مختفين قسرياً، ولم تُبلَغ عائلاتهم بأماكن وجودهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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