دعت روسيا الثلاثاء، إيران إلى "عدم الانسياق وراء العواطف" وإلى احترام "الأحكام الأساسية" من الاتفاق النووي رغم الضغوط الأمريكية، وذلك بعد إعلان طهران تجاوُز مخزونها من اليورانيوم المخصَّب الحدّ المنصوص عليه في الاتفاق.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف "ندعو زملاءنا الإيرانيين إلى ضبط النفس، وعدم الانسياق وراء العواطف، واحترام الأحكام الرئيسية من الاتفاق" الموقَّع في فيينا عام 2015.

وذكر الوزير أن "الالتزامات الخاصة باحتياطات اليورانيوم منخفض التخصيب والماء الثقيل، التي تعهدت بها إيران، نفَّذَتها طوعاً حتى بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي".

من جانبه قال وزير الخارجية الأيرلندي سايمون كوفيني، إنه "سيكون من الصعب جدّاً للاتحاد الأوروبي الدفاع عن خطة الأعمال المشتركة الشاملة حول البرنامج النووي الإيراني، في حال انتهاك طهران التزاماتها في إطارها".

وتابع كوفيني "كان الاتحاد الأوروبي يتخذ إجراءات جماعية للدفاع عن خطة الأعمال المشتركة الشاملة، على الرغم من أن هذا كان أمراً صعباً للغاية بسبب الموقف الأمريكي".

من ناحيتها أعربت الصين عن أسفها لقرار إيران تجاوز الحدّ المسموح به لمخزونها من اليورانيوم المخصَّب بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015، لكنها اعتبرت أن "الضغط الأقصى" الذي مارسته الولايات المتحدة هو "السبب الرئيسي" للتوترات.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غينغ شوانغ، إن "الصين تأسف للتدابير التي اتخذتها إيران. في الوقت نفسه أشرنا مراراً إلى أن الضغط الأقصى الذي تمارسه الولايات المتحدة هو مصدر التوترات الحالية".

وأضاف في مؤتمر صحفي دوري "ندعو جميع الأطراف لرؤية هذا الأمر من منظور طويل الأمد وشامل، وممارسة ضبط النفس والتمسك بالاتفاق النووي الإيراني معاً، بهدف تجنُّب مزيد من التصعيد في ظل الوضع المتوتر".

وكانت طهران أعلنت الإثنين تنفيذ تهديدها وأن مخزونها تجاوز هذا الحدّ، كما أكَّدَت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأمر.

واتّهم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فجر الإثنين في أعقاب ذلك إيران بأنها "تلعب بالنار"، على خلفية توتُّرات شديدة بين البلدين تثير القلق من اشتعال الوضع في منطقة الخليج.

والعام الماضي انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق حول النووي الإيراني. وتسعى فرنسا و ألمانيا وبريطانيا وروسيا والصين إلى الحفاظ على النصّ الموقَّع في فيينا حول الاتفاق.

وكرّر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الإثنين تصميم بلاده على مواصلة التخلِّي التدريجي عن التزاماتها بموجب الاتفاق، ما لم تحصل على الضمانات التي تطلبها من الأطراف الآخرين الموقّعين على الاتفاق، خصوصاً الأوروبيين، بهدف التصدِّي لآثار الخروج الأمريكي من الاتفاق.