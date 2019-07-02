سياسة
2 دقيقة قراءة
الرئيس التركي يلتقي نظيره الصيني لبحث العلاقات الثنائية وملفات إقليمية
التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الصيني شي جين بينغ، الثلاثاء، بعد استقباله له بمراسم رسمية في صالة الشعب الكبرى بالعاصمة بكين.
الرئيس التركي يلتقي نظيره الصيني لبحث العلاقات الثنائية وملفات إقليمية
الرئيس الصيني يستقبل نظيره التركي بمراسم رسمية / AA
2 يوليو 2019

استقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ، الثلاثاء، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بمراسم رسمية جرت في صالة الشعب الكبرى بالعاصمة بكين، حيث عُزف النشيد الوطني لكلا البلدين.

وعقب الاستقبال اجتمع الرئيس التركي بنظيره الصيني لبحث ملفات في العلاقات الثنائية بالإضافة إلى عدة ملفات إقليمية.

وفي وقت سابق الثلاثاء، وصل الرئيس التركي ووفده المرافق، إلى بكين في زيارة رسمية، وكان في استقباله لدى وصوله إلى المطار، السفير التركي لدى بكين عبد القادر أمين أونن، ومساعد وزير الخارجية الصيني ليو إكسانفا، وسفير الصين لدى أنقرة دينغ لي.

ويرافق أردوغان في زيارته إلى الصين، عقيلته أمينة أردوغان، ووزراء الخارجية مولود جاوش أوغلو، والخزانة والمالية براءت ألبيرق، والثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي، والدفاع خلوصي أقار، والتجارة روهصار بكجان، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون، والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن، فضلاً عن نائب رئيس حزب العدالة والتنمية جودت يلماز.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مقالة له كتبها لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية، إن بلاده تشاطر الصين الرؤية ذاتها في الحفاظ على السلام، والأمن، والاستقرار العالمي، وتشجيع التعددية والحفاظ على التجارة الحرة.

وحملت المقالة عنوان "تركيا والصين: بلدان يتشاطران رؤية مستقبلية مشتركة"، حيث تطرق خلالها إلى العلاقات بين تركيا والصين وشدد فيها على أن مسؤوليات كبيرة تقع على عاتق البلدين في هذه الفترة التي بدأ يظهر فيها نظام عالمي جديد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us