استقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ، الثلاثاء، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بمراسم رسمية جرت في صالة الشعب الكبرى بالعاصمة بكين، حيث عُزف النشيد الوطني لكلا البلدين.

وعقب الاستقبال اجتمع الرئيس التركي بنظيره الصيني لبحث ملفات في العلاقات الثنائية بالإضافة إلى عدة ملفات إقليمية.

وفي وقت سابق الثلاثاء، وصل الرئيس التركي ووفده المرافق، إلى بكين في زيارة رسمية، وكان في استقباله لدى وصوله إلى المطار، السفير التركي لدى بكين عبد القادر أمين أونن، ومساعد وزير الخارجية الصيني ليو إكسانفا، وسفير الصين لدى أنقرة دينغ لي.

ويرافق أردوغان في زيارته إلى الصين، عقيلته أمينة أردوغان، ووزراء الخارجية مولود جاوش أوغلو، والخزانة والمالية براءت ألبيرق، والثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي، والدفاع خلوصي أقار، والتجارة روهصار بكجان، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون، والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن، فضلاً عن نائب رئيس حزب العدالة والتنمية جودت يلماز.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مقالة له كتبها لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية، إن بلاده تشاطر الصين الرؤية ذاتها في الحفاظ على السلام، والأمن، والاستقرار العالمي، وتشجيع التعددية والحفاظ على التجارة الحرة.

وحملت المقالة عنوان "تركيا والصين: بلدان يتشاطران رؤية مستقبلية مشتركة"، حيث تطرق خلالها إلى العلاقات بين تركيا والصين وشدد فيها على أن مسؤوليات كبيرة تقع على عاتق البلدين في هذه الفترة التي بدأ يظهر فيها نظام عالمي جديد.