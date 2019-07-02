سياسة
2 دقيقة قراءة
الرئيس الأمريكي معلقاً على رفع تخصيب اليورانيوم: إيران تلعب بالنار
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن إيران "تلعب بالنار"، تعليقاً على إعلان طهران، الإثنين، أن مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب تجاوز الحد الذي يسمح به الاتفاق النووي الذي وقعته عام 2015.
الرئيس الأمريكي معلقاً على رفع تخصيب اليورانيوم: إيران تلعب بالنار
قال البيت الأبيض في وقت سابق إنه سيواصل تطبيق سياسة الضغوط القصوى على النظام الإيراني / AP
2 يوليو 2019

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن إيران "تلعب بالنار"، تعليقاً على إعلان طهران، الإثنين، أن مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب تجاوز الحد الذي يسمح به الاتفاق النووي الذي وقعته عام 2015.

ويمثل إعلان طهران أول تحرك كبير لانتهاك شروط الاتفاق منذ انسحبت منه الولايات المتحدة قبل أكثر من عام، لكن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قال إن التحرك ليس انتهاكاً للاتفاق، مجادلاً بأن إيران تمارس حقها في الرد على الانسحاب الأمريكي.

وذكرت وكالة فارس شبه الرسمية للأنباء، أن مخزونات إيران من اليورانيوم المخصب تجاوزت الآن حد 300 كيلوغرامات الذي يجيزه الاتفاق، فيما أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، التي تراقب برنامج إيران النووي بموجب الاتفاق أن طهران تخطّت ذلك الحد.

وقال البيت الأبيض في وقت سابق إنه سيواصل تطبيق سياسة "الضغوط القصوى على النظام الإيراني إلى أن يغير زعماؤه نهجهم"، وأضاف أنه يجب إلزام إيران بمبدأ عدم تخصيب اليورانيوم.

لكن داريل كيمبال، المدير التنفيذي لرابطة الحد من التسلح في واشنطن قال إنه لا توجد معايير دولية تمنع إيران من تخصيب اليورانيوم، وقال "ليست هذه هي الحال. هذا موقف أمريكي".

وحثّت القوى الأوروبية، التي لا تزال جزءاً من الاتفاق وتحاول الحفاظ عليه، إيران على عدم اتخاذ خطوات أخرى من شأنها أن تنتهك الاتفاق، لكنها أحجمت عن الإعلان عن بطلان الاتفاق أو فرض عقوبات من جانبها.

وبعد مرور عام واحد على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، وإعادة العمل بالعقوبات الأمريكية على طهران، أعلنت الأخيرة، الشهر الماضي، أنها قررت تخفيض مزيد من التزاماتها ضمن الاتفاق، في ظل تصاعد غير مسبوق للتوتر بين البلدين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us