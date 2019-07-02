الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يؤكد أن بلاده سوف تبدأ في تسلُّم منظومة S-400 الدفاعية الروسية خلال الأيام العشرة المقبلة. ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يقول إن بلاده تخطت سقف مخزون اليورانيوم منخفض التخصيب المحدد وفق الاتفاق النووي.

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تركيا ومنظومة S-400

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده سوف تبدأ في تسلُّم منظومة S-400 الدفاعية الروسية خلال الأيام العشرة المقبلة. [TRT عربي]

وقال أردوغان بخصوص صفقة شراء المقاتلات الأمريكية F-35 إن "تركيا دفعت بالفعل ملياراً و400 مليون دولار ضمن خطة الدفع المبرمة بين الطرفين". [TRT عربي]

وأشار ترمب إلى أن "البعض في الولايات المتحدة رأى أن استخدام تركيا للمنظومة الروسية أمر غير مرغوب به، بسبب تعارضها مع منظومات الناتو". [الأناضول]

وقال أردوغان أنه على عكس الولايات المتحدة، تأخذ روسيا أمر صفقة صواريخ S-400 بشكل أكثر جدية. [TRT عربي]

ظريف: تخطينا سقف مخزون اليورانيوم

أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، تخطي بلاده مستوى اليورانيوم منخفض التخصيب، المحدد بـ300 كيلوغرام، بموجب الاتفاق النووي الموقع عام 2015. [ارنا]

ونقل مصدر مطلع أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قاموا بتوزين المواد المخصبة (اليورانيوم المخصب) المنتجة من قبل إيران، ووجدوا أنها تجاوزت حاجز الـ300 كيلوغرام. [فارس]

وتشهد المنطقة توتراً متصاعداً بين الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، منذ أن خفضت طهران بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي متعدد الأطراف، المبرم في 2015. [TRT عربي]