أصدر رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، الإثنين، أمراً ديوانياً يقضي بإغلاق جميع مقار الحشد الشعبي، وفك ارتباط الفصائل المسلحة بالعمل السياسي.

وشمل القرار تغيير مسميات الفصائل المسلحة، التي ترغب في الالتحاق بالجيش، إلى أخرى عسكرية نظامية (فرقة، لواء، فوج) وفك أي ارتباط خاص بالعمل السياسي.

كما يحدد للحشد الشعبي مهلة تنتهي في 31 من يوليو/تموز للالتزام بالضوابط الجديدة.

واعتبر القرار أي فصيل مسلح يعمل سراً أو علناً خارج إطار تلك التعليمات "خارجاً على القانون"، ومعرضاً للملاحقة.

وأكد الأمر أن "الفصائل التي لا تلتحق بالقوات المسلحة يمكنها التحول إلى تنظيمات سياسية خاضعة لقانون الأحزاب، ويمنع حملها السلاح إلا بإجازة، ولمقتضيات حماية مقراتها المدنية".

ويضم الحشد الشعبي فصائل شيعية مسلحة كانت موجودة سابقاً، مثل "فيلق بدر" و"عصائب الحق" و"سرايا السلام"، وظهر بعد فتوى للمرجع الديني علي السيستاني، منتصف عام 2014، بهدف تنظيم صفوف تلك الفصائل لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي.

ورغم عمل الحشد تحت مظلة الحكومة وقيادة القوات المسلحة، ممثلة برئاسة الحكومة، إلا أنه يُتهم بارتكاب انتهاكات في مدن ذات غالبية سنيّة، كان تنظيم داعش الإرهابي يسيطر عليها.