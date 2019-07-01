سياسة
2 دقيقة قراءة
رئيس الوزراء العراقي يأمر بإغلاق مقار الحشد الشعبي وفك ارتباطه السياسي
أصدر رئيس الوزراء العراقي، الإثنين، أمراً ديوانياً يقضي بإغلاق جميع مقار الحشد الشعبي، وفك ارتباط الفصائل المسلحة بالعمل السياسي. واعتبر القرار أي فصيل مسلح يعمل سراً أو علناً، خارج إطار تلك التعليمات "خارجاً على القانون" ومعرضاً للملاحقة.
رئيس الوزراء العراقي يأمر بإغلاق مقار الحشد الشعبي وفك ارتباطه السياسي
قرار رئيس الوزراء العراقي يشمل تغيير مسميات الفصائل المسلحة التي ترغب في الالتحاق بالجيش / Reuters
1 يوليو 2019

أصدر رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، الإثنين، أمراً ديوانياً يقضي بإغلاق جميع مقار الحشد الشعبي، وفك ارتباط الفصائل المسلحة بالعمل السياسي.

وشمل القرار تغيير مسميات الفصائل المسلحة، التي ترغب في الالتحاق بالجيش، إلى أخرى عسكرية نظامية (فرقة، لواء، فوج) وفك أي ارتباط خاص بالعمل السياسي.

كما يحدد للحشد الشعبي مهلة تنتهي في 31 من يوليو/تموز للالتزام بالضوابط الجديدة.

واعتبر القرار أي فصيل مسلح يعمل سراً أو علناً خارج إطار تلك التعليمات "خارجاً على القانون"، ومعرضاً للملاحقة.

وأكد الأمر أن "الفصائل التي لا تلتحق بالقوات المسلحة يمكنها التحول إلى تنظيمات سياسية خاضعة لقانون الأحزاب، ويمنع حملها السلاح إلا بإجازة، ولمقتضيات حماية مقراتها المدنية".

ويضم الحشد الشعبي فصائل شيعية مسلحة كانت موجودة سابقاً، مثل "فيلق بدر" و"عصائب الحق" و"سرايا السلام"، وظهر بعد فتوى للمرجع الديني علي السيستاني، منتصف عام 2014، بهدف تنظيم صفوف تلك الفصائل لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي.

ورغم عمل الحشد تحت مظلة الحكومة وقيادة القوات المسلحة، ممثلة برئاسة الحكومة، إلا أنه يُتهم بارتكاب انتهاكات في مدن ذات غالبية سنيّة، كان تنظيم داعش الإرهابي يسيطر عليها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us