سياسة
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الرئاسة التونسية: السبسي غادر المستشفى إثر تعافيه
أفادت الرئاسة التونسية، الإثنين، بأن الرئيس الباجي قايد السبسي غادر المستشفى في تونس وتوجه إلى مقر إقامته، بعد تعافيه من وعكة صحية نُقل على إثرها إلى المستشفى.
الرئاسة التونسية: السبسي غادر المستشفى إثر تعافيه
السبسي يغادر المستشفى العسكري في تونس بعد تعافيه من وعكة صحية
1 يوليو 2019

أعلنت الرئاسة التونسية، الإثنين، تعافي الرئيس الباجي قايد السبسي ومغادرته المستشفى العسكري بتونس في اتجاه مقر إقامته بقرطاج.

وورد في بيان للرئاسة التونسية "تُعلِم رئاسة الجمهورية أن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي غادر المستشفى العسكري بتونس نحو مقر إقامته بقرطاج عشية الإثنين 01 جويلية (يوليو) 2019 بعد تلقّيه العلاج اللازم وتعافيه".

وتقدم السبسي "بخالص تقديره وامتنانه للفريق الطبي بالمستشفى العسكري وشكره لكل من سأل للاطمئنان على صحته"، وفق ما جاء في البيان.

وفي وقت سابق، أعلن نجل السبسي في تدوينة على صفحته بفيسبوك أن الرئيس غادر، مساء الإثنين، المستشفى العسكري.

وقال حافظ السبسي "الرئيس غادر المستشفى العسكري هذا المساء، وضعه الصحي عادي، وإن شاء الله في الأيام المقبلة يعود إلى نشاطه".

ودعا حافظ قايد السبسي إلى "استخلاص العبرة من كل ما وقع و كل ما تعرضنا إليه في هذه الأيام الأخيرة من خلال كل الأحداث، سواء العمليات الإرهابية الجبانة التي استهدفت قوات الأمن بالتزامن مع الوعكة الصحية التي تعرض لها الرئيس في اليوم ذاته".

واعتبر حافظ أنه "بعد كل هذه الأحداث، أصبح أمام التونسيين فرصة من جديد لتجاوز جميع الخلافات السياسية مع جميع الأطراف ولمصلحة هذه البلاد".

وكانت الرئاسة التونسية أصدرت، الخميس، بياناً قالت فيه إن السبسي تعرض إلى "وعكة صحيّة حادة"، استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري بالعاصمة تونس.

وخلال ذلك، راجت شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الأجنبية حول وفاة السبسي، وهو ما نفته الرئاسة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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