سياسة
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الأمم المتحدة تدعو جميع الأطراف للوفاء بالتزامات الاتفاق النووي
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الإثنين، جميع الأطراف المعنية للوفاء بالتزاماتها وفقاً للاتفاق النووي المبرم عام 2015. يأتي ذلك بعد إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تخطّت سقف مخزون اليورانيوم المخصب المحدد بـ300 كغم.
الأمم المتحدة تدعو جميع الأطراف للوفاء بالتزامات الاتفاق النووي
غوتيريش يدعو الأطراف المعنية للوفاء بالتزاماتها وفقاً للاتفاق النووي المبرم عام 2015 / AP
1 يوليو 2019

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الإثنين، جميع الأطراف المعنية للوفاء بالتزاماتها التي يحددها الاتفاق النووي الذي وقّعته الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي، إضافة إلى ألمانيا، مع إيران عام 2015.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغريك بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك.

وقال دوغريك "الرسالة التي يريد الأمين العام توجيهها اليوم هي ضرورة أن تفي جميع أطراف خطة العمل الشاملة المشتركة بالتزاماتها الواردة بالاتفاقية".

وكان المتحدث يرد على أسئلة الصحفيين بشأن موقف غوتيريش إزاء تأكيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تخطي إيران سقف مخزون اليورانيوم منخفض التخصيب المتفق عليه بموجب الاتفاق النووي.

وأوضحت الوكالة أن مفتشيها تأكدوا من تخطي طهران سقف مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة 3.67%، والمحدد بـ300 كغم.

وقال المتحدث إن "الأمين العام يشعر بالقلق؛ فمثل هذه الأفعال لن تساعد في المحافظة على خطة العمل الشاملة المشتركة"، مضيفاً أن "الأمين العام يحث إيران على تنفيذ كافة التزاماتها الواردة في هذه الخطة".

وكان المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي أعلن، في منتصف يونيو/حزيران الماضي، أن بلاده ستزيد مخزونها من اليورانيوم المخصب، في حال لم تتخذ الدول الأوروبية خطوات ملموسة للحفاظ على الاتفاق.

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، منذ انسحاب الأخيرة قبل أكثر من عام من الاتفاق النووي متعدد الأطراف.

وأعادت واشنطن فرض عقوبات اقتصادية مشددة على طهران، كما خفّضت الأخيرة التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، الذي فرض قيوداً على البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات الغربية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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