لم تهدأ الاحتجاجات السودانية المستمرة منذ نحو سبعة أشهر، فلا الإطاحة بالبشير ولا التهديدات التي يطلقها قادة المجلس العسكري بين الحين والآخر، كانت كافية لإخماد جذوة الحراك الذي يعم مختلف المدن السودانية منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.

مظاهرات حاشدة وسقوط ضحايا

شهدت العاصمة السودانية الخرطوم و16 مدينة أخرى، الأحد، مظاهرات حاشدة شارك فيها، حسب مراقبين، عشرات الآلاف من السودانيين استجابة لدعوات أطلقتها قوى إعلان الحرية والتغيير للتظاهر تحت عنوان "مواكب القصاص للشهداء وتسليم السلطة للمدنيين".

المظاهرات التي يشدد منظموها على التزامها السلمية الكاملة، لم تمر بسلام؛ إذ أعلنت وزارة الصحة السودانية، الأحد، سقوط 7 قتلى وإصابة 181 شخصاً، كما أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، وهي لجنة تابعة للمعارضة، الإثنين، العثور على 3 جثامين أخرى لمحتجين في مدينة أم درمان.

كما أعلنت قوى الحرية والتغيير مساء الإثنين جدولاً احتجاجياً جديداً يشمل دعوات لتظاهرات مركزية وعصيان مدني شامل.

اتهامات متبادلة

تُحمّل المعارضة السودانية المجلس العسكري مسؤولية سقوط قتلى ومصابين، سواءً لعدم القيام بواجبه في تأمين المتظاهرين وحمايتهم أو باستخدامه العنف لتفريقهم، بينما تصر قيادات المجلس على تحميل قوى إعلان الحرية والتغيير المسؤولية.

وجاء في بيان صادر عن إعلام المجلس العسكري "لقد أخلّت قوى إعلان الحرية والتغيير بما التزمت به وقامت بتحريض المتظاهرين بالتوجه للقصر الرئاسي والقيادة العامة، الأمر الذي دعا قوات الشرطة وجهاز الأمن والمخابرات لاستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين".

وأضاف البيان "تتحمل قوى إعلان الحرية والتغيير كامل المسؤولية عن هذه التجاوزات والخسائر في القوات النظامية والمواطنين".

في السياق نفسه، نقلت وكالة أنباء السودان الرسمية عن المتحدث باسم قوات الدعم السريع جمال جمعة آدم قوله إن"هناك 3 أفراد من قوات الدعم السريع أصيبوا إصابات متفاوتة بأعيرة نارية بأم درمان خلال المسيرة المليونية التي دعت إليها قوى إعلان الحرية والتغيير".

وأضاف "بهذه الأحداث (يقصد الإصابات) فإن المظاهرات تكون قد فقدت سلميتها".

من جهته، قال نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو (حميدتي)، خلال لقاء جماهيري شرقي الخرطوم، إن "قناصة" تسللوا بين المحتجين في مدينة أم درمان، وأطلقوا الرصاص فأصابوا 3 أفراد من قوات "الدعم السريع" وبعض المواطنين.

في المقابل، يطالب تجمع المهنيين السودانيين، الذي يعد أهم مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير، بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة مدعومة إقليمياً "للكشف عن الجناة وتحقيق العدالة لشهداء المجازر"، الذين سقطوا منذ الإطاحة بالبشير في 11 أبريل/نيسان الماضي.

المجلس العسكري: عين على الخارج

بالتزامن مع تصاعد الاحتجاجات، نشرت مجلة فورين بوليسي الأمريكية، الأحد، تقريراً يسلّط الضوء على تحركات قادة السودان العسكريين خارجياً، موضحاً أنهم "يسعون على نحو متزايد إلى الحصول على دعم خارجي عبر الاستفادة من علاقاتهم بدول خليجية غنية وما تملكه هذه الدول من نفوذ ومجموعات ضغط لدى الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية".

التقرير يلفت أيضاً إلى أن محمد حمدان دقلو (حميدتي) الذي وصفه بـ"الحاكم الفعلي للسودان"، ينفق ملايين الدولارات لزيادة نفوذه في الولايات المتحدة والسعودية وروسيا، مضيفاً أنه استقبل مؤخراً عضواً سابقاً في الكونغرس الأمريكي.

ويوضح أن حميدتي يعتمد في الترويج لنفسه خارجياً على المخاوف المتنامية لدى المسؤولين الغربيين من تحول الاحتجاجات إلى العنف.