سياسة
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وزير الخارجية الإسرائيلي يطرح من أبو ظبي مبادرة لـ"السلام الإقليمي"
قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن الوزير يسرائيل كاتس زار الإمارات للمشاركة في مؤتمر للأمم المتحدة حول البيئة. وأوضح البيان أن كاتس اجتمع مع مسؤول إماراتي كبير، دون ذكر اسمه، حيث بحثا تعزيز العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والإمارات.
وزير الخارجية الإسرائيلي يطرح من أبو ظبي مبادرة لـ"السلام الإقليمي"
وزير خارجية إسرائيل يسرائيل كاتس أمام مسجد الشيخ زايد في أبو ظبي
1 يوليو 2019

أعلنت إسرائيل، الإثنين، أن وزير خارجيتها يسرائيل كاتس، زار العاصمة الإماراتية أبو ظبي، الأحد، وبحث تعزيز العلاقات الثنائية وطرح مبادرة لـ"السلام الإقليمي".

وحسب بيان لوزارة الخارجية الإسرائيلية، فإن كاتس زار الإمارات للمشاركة في مؤتمر للأمم المتحدة حول البيئة. وأوضح البيان أن كاتس اجتمع مع مسؤول إماراتي كبير، دون ذكر اسمه، حيث بحثا تعزيز العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والإمارات.

وأشار البيان، إلى أن كاتس بحث مع المسؤول الإماراتي الجوانب الإقليمية والعلاقات بين الجانبين، والحاجة إلى التعامل مع تهديدات إيران، وتطويرها للسلاح النووي والصواريخ ودعمها لـ"العنف والإرهاب" ضد المصالح الإقليمية.

وأوضح البيان أن الوزير الإسرائيلي تطرّق لمبادرة "مسارات السلام الإقليمي"، التي تشتمل على اتصال اقتصادي وإستراتيجي بين المملكة العربية السعودية ودول الخليج عبر الأردن وشبكة السكك الحديدية الإسرائيلية وميناء حيفا، على البحر الأبيض المتوسط.

والتقى كاتس هناك بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حسب بيان الخارجية الإسرائيلية.

ووفق المصدر ذاته، قال كاتس في ختام الزيارة (الأحد) "أنا متحمس للوقوف هنا في أبو ظبي لتمثيل مصالح إسرائيل في دول الخليج".

وأضاف "سأستمر بالعمل مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتعزيز سياسة التطبيع مع الدول العربية، وذلك بناء على قدرات إسرائيل الأمنية والاستخباراتية".

وحتى الساعة 16.30 بتوقيت غرينتش من مساء الإثنين لم يصدر تعقيب رسمي من الإمارات حول الزيارة.

وباستثناء مصر والأردن، لا تقيم الدول العربية علاقات دبلوماسية علنية مع إسرائيل. ورغم ذلك، فقد زادت وتيرة التطبيع خلال الفترة الأخيرة بأشكال متعددة، عبر مشاركات إسرائيلية في نشاطات رياضية وثقافية تُقيمها دول عربية، مثل الإمارات والبحرين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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