بحث رئيس هيئة الأركان التركية، يشار كولر، مع نظيره الروسي فاليري غيراسيموف، المستجدات في منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا.

وذكر بيان صادر عن رئاسة هيئة الأركان التركية، الإثنين، أن مباحثات كولر وغيراسيموف جاءت في اتصال هاتفي.

وأوضح البيان أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول العديد من القضايا في سياق الشأن السوري، وفي مقدمتها التدابير اللازمة لإرساء الاستقرار في منطقة خفض التصعيد.

وأعلنت تركيا وروسيا وإيران، خلال اجتماع أستانا بين 4 و5 مايو/أيار 2017، تأسيس منطقة خفض للتصعيد في إدلب ومحيطها، إلا أن قوات النظام زادت من انتهاكاتها لاتفاق أستانا.

ودفعت انتهاكات النظام، تركيا وروسيا إلى توقيع اتفاقية سوتشي في 17 سبتمبر/أيلول 2018، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وسحبت بموجبها المعارضة أسلحتها الثقيلة من المنطقة التي شملها الاتفاق في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وتواجه الاتفاقية خطراً كبيراً نتيجة مواصلة قوات النظام استهداف المحافظة التي يقطنها نحو 4 ملايين مدني نزح منهم مئات الآلاف خلال الأسابيع الماضية.