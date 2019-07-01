قال ناشطون روهينغيون، الإثنين، إن قوات ميانمار زادت من وتيرة العنف والممارسات التعسفية تجاه المسلمين المتبقين في ولاية أراكان.

وجاء حديث الناشطين عقب إلقاء الشرطة القبض على روهينغيين وإجبارهم على التصوير بالأسلحة ثم تلفيق تهمة حيازتها والانضمام لجماعات مسلحة لإرغامهم على دفع غرامات مالية.

ونقلت وكالة أنباء أراكان عن ناشط روهينغي في اتصال هاتفي، قوله إن قوات الجيش في مدينة منغدو الواقعة غربي الولاية زادت من وتيرة العنف والتضييق على المسلمين ونهب ممتلكاتهم وتلفيق التهم لهم بشكل تعسفي، وفرض الغرامات عليهم.

وأصدرت حكومة ميانمار الأسبوع الماضي، توجيهات إلى جميع مقدمي خدمات الهاتف المحمول بقطع خدمات الإنترنت مؤقتاً في ثماني بلدات في الأجزاء الشمالية من ولاية راخين، وبلدة في ولاية "تشين" المجاورة، في ظل "استمرار الصدام بين السلطات وجيش أراكان (أغلب أفراده من البوذيين)".

وعن الممارسات التعسفية قال الناشط إن قوات الشرطة بدأت بإلقاء القبض على الشباب الروهينغيين في الشوارع وإجبارهم على التصوير بالأسلحة ثم تلفيق تهمة حيازتها والانضمام للجماعات المسلحة لإرغامهم على دفع غرامات مالية.

كما أفاد الناشط أن تلك الممارسات شملت النساء أيضاً؛ حيث تم توجيه تهم لبعضهن بتقديم دعم لأفراد الجماعات المسلحة.

مراقبون روهينغيون قالوا إن قطع خدمات الإنترنت وسيلة لممارسة أفعال غير مشروعة خارج نطاق القانون، وحجب العالم عن مشاهدة ما يحصل داخل أراكان.

من جانبها حثت الأمم المتحدة مجدداً حكومة ميانمار، الإثنين، على ضرورة "إنهاء التمييز العنصري" ضد مسلمي الروهينغيا في أراكان.

كما طالبتها بالسماح بالوصول الإنساني غير المقيد وغير المشروط إلي الولاية ومعالجة الأسباب الجذرية للصراع، بما في ذلك الطريق نحو المواطنة والتمسك بالحقوق الأساسية.

ومنذ 25 أغسطس/آب 2017، تشن القوات المسلحة في ميانمار، ومليشيات بوذية، حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد الروهينغيا في أراكان.

وأسفرت الجرائم المستمرة منذ ذلك الحين عن مقتل آلاف الروهينغيين، حسب مصادر محلية ودولية، فضلاً عن لجوء قرابة مليون شخص إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.

وتعتبر حكومة ميانمار، الروهينغيا "مهاجرين غير نظاميين" من بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الأكثر اضطهاداً في العالم".