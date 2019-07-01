سياسة
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لافروف: نرفض جميع أشكال العقوبات الأحادية والحروب التجارية
أكّد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الإثنين، أن بلاده ترفض جميع أشكال الابتزاز والضغط التي تمارسها بعض الدول عبر فرض عقوبات أحادية الجانب وشن حروب تجارية. ولفت لافروف إلى أن "الدبلوماسية البرلمانية" يمكنها أن تسهم في حماية الثقة بين الدول
لافروف: نرفض جميع أشكال العقوبات الأحادية والحروب التجارية
وزير الخارجية الروسي قال إن موسكو ترفض جميع أشكال الابتزاز التي يمارسها البعض في العلاقات الدولية / AA
1 يوليو 2019

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن موسكو ترفض جميع أشكال الابتزاز والضغط في العلاقات الدولية، بما في ذلك العقوبات أحادية الجانب والحروب التجارية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، الإثنين، خلال افتتاح النسخة الثانية من منتدى " تطور البرلمانية" الدولي في موسكو.

ولفت لافروف إلى أن "الدبلوماسية البرلمانية" يمكنها أن تسهم في حماية الثقة بين الدول وحل الصراعات المنتشرة في أماكن عدة حول العالم.

وشدد الوزير الروسي على أن محاولات تنظيم ودعم الانقلابات المناهضة للدستور ليست مقبولة، وأن مثل هذه الممارسات يجب إدانتها من قبل العديد من الدول عبر قرارات الأمم المتحدة.

من جهته، قال رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، إن على البرلمانات العمل سوياً من أجل حل القضايا الشائكة كالتي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ولفت إلى أن "فرض الولايات المتحدة ديمقراطيتها الخاصة على الدول الأخرى من شأنه تقويض القانون الدولي والتسبب في أحداث صادمة على الصعيد السياسي".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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