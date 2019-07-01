قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن موسكو ترفض جميع أشكال الابتزاز والضغط في العلاقات الدولية، بما في ذلك العقوبات أحادية الجانب والحروب التجارية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، الإثنين، خلال افتتاح النسخة الثانية من منتدى " تطور البرلمانية" الدولي في موسكو.

ولفت لافروف إلى أن "الدبلوماسية البرلمانية" يمكنها أن تسهم في حماية الثقة بين الدول وحل الصراعات المنتشرة في أماكن عدة حول العالم.

وشدد الوزير الروسي على أن محاولات تنظيم ودعم الانقلابات المناهضة للدستور ليست مقبولة، وأن مثل هذه الممارسات يجب إدانتها من قبل العديد من الدول عبر قرارات الأمم المتحدة.

من جهته، قال رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، إن على البرلمانات العمل سوياً من أجل حل القضايا الشائكة كالتي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ولفت إلى أن "فرض الولايات المتحدة ديمقراطيتها الخاصة على الدول الأخرى من شأنه تقويض القانون الدولي والتسبب في أحداث صادمة على الصعيد السياسي".