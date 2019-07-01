سياسة
3 دقيقة قراءة
أردوغان: تركيا تبدأ خلال 10 أيام تسلُّم منظومة S-400
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده سوف تبدأ في تسلُّم منظومة S-400 الدفاعية الروسية خلال الأيام العشرة المقبلة، وذلك في تصريحات صحفية على هامش زيارته المتواصلة إلى اليابان.
أردوغان: تركيا تبدأ خلال 10 أيام تسلُّم منظومة S-400
تسلُّم الدفعة الأولى من منظومة صواريخ S-400 سيبدأ خلال عشرة أيام / AA
1 يوليو 2019

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده سوف تبدأ في تسلُّم منظومة S-400 الدفاعية الروسية خلال الأيام العشرة المقبلة، وذلك في تصريحات صحافية على هامش زيارته المتواصلة إلى اليابان، التي شملت لقاءه الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين في قمة العشرين.

وبخصوص صفقة شراء المقاتلات الأمريكية F-35، أكّد الرئيس التركي في المؤتمر الصحفي أن "تركيا دفعت بالفعل ملياراً و400 مليون دولار ضمن خطة الدفع المبرمة بين الطرفين"، وأكد أن بلاده من المقرر أن تشتري 16 طائرة إلى جانب 100 طائرة متفَق عليها سابقاً، ليصل العدد الإجمالي إلى 116 طائرة.

وتابع الرئيس التركي "دفعنا الأسبوع الماضي 50 مليون دولار ضمن خطة الدفع التي نلتزمها دون انقطاع"، وانتقد أردوغان تعليق الولايات المتحدة صفقة تسليم الطائرات، وأكد أن "هذا تصرف لا يليق بالولايات المتحدة" ولا يليق بمعاملة شريك استراتيجي لها.

وعلى خلفية الأنشطة المتعلقة بالصفقة أضاف أردوغان أن "الولايات المتحدة علاوة على ذلك وقفت برامج تدريب الطيارين المبعوثين من تركيا".

وأضاف الرئيس التركي أنه على عكس الولايات المتحدة، تأخذ روسيا أمر صفقة صواريخ S-400 بشكل أكثر جدية، إذ تسير تدريبات الطيارين الأتراك على استخدام صواريخ S-400 بسلاسة، وأضاف أن "التدريبات الروسية تؤهل المدربين الأتراك ليبدؤوا في التدريب بأنفسهم حينما يعودون إلى تركيا".

يشار إلى أن ملف شراء أنقرة منظومة الدفاع الجوي الروسية استحوذ على محادثات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأميركي دونالد ترمب، على هامش قمة العشرين، التي اختتمت السبت في اليابان.

وقال ترمب خلال المحادثات إن أنقرة أرادت شراء باتريوت من إدارة أوباما، لكن الأخيرة رفضت البيع، رغم الطلبات المتكررة من أنقرة. وتابع "مسألة S-400 معقدة، ونحن نبحث عن حلول مختلفة".

وأضاف "أنقرة اضطرت إلى إبرام اتفاق مع روسيا لشراء منظومة S-400 ودفعت جزءاً كبيراً من ثمنها".

وكانت أنقرة قد قررت في 2017، شراء منظومة S-400 الصاروخية من روسيا، بعد تعثر جهودها المطولة لشراء أنظمة الدفاع الجوية باتريوت من الولايات المتحدة، وتزعم واشنطن أن المنظومة الروسية ستشكّل خطراً على أنظمة الناتو، وهو ما تنفيه أنقرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us