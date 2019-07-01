سياسة
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مليشيات حفتر تفرج عن 6 أتراك احتجزتهم في ليبيا
أُخلي سبيل البحارة الأتراك الستة في ليبيا الإثنين، بعد أن احتجزتهم مليشيات غير قانونية تابعة لقوات خليفة حفتر لمدة يوم.
مليشيات حفتر تفرج عن 6 أتراك احتجزتهم في ليبيا
الخارجية التركية كانت طالبت بالإفراج الفوري عن المحتجزين، مهدّدة بأن تصبح عناصر حفتر "هدفاً مشروعاً" / AFP
1 يوليو 2019

أُخلِيَ الإثنين، سبيل البحارة الأتراك الذين احتجزتهم قوات حفتر في ليبيا حسب ما نقلته وكالة الأناضول الرسمية.

وكانت وزارة الخارجية التركية قالت الأحد، إن مليشيات تابعة لقوات حفتر احتجزت 6 مواطنين أتراك في ليبيا.

وأشارت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني، إلى أن "احتجاز 6 من مواطنينا على يد مليشيات غير قانونية تابعة لقوات حفتر في ليبيا هو عمل من أعمال قُطَّاع الطرق والقراصنة".

وطالبت الوزارة الأحد، بالإفراج الفوري عن المحتجزين، مهدّدة بأن تصبح عناصر حفتر "هدفاً مشروعاً".

ومساء الجمعة قال بيان لقوات حفتر، نشرته قناة "ليبيا الحدث" التابعة لهم، إنه صدرت الأوامر باستهداف السفن والطائرات المدنية، وتهديد الملاحة الجوية، وضرب مقار وشركات تابعة لتركيا، ودعت إلى القبض على المواطنين الأتراك الموجودين على الأرض الليبية.

وبرّر البيان التهديد بمزاعم تتعلق بالسيادة الليبية رغم استعانة قوات حفتر بأطراف خارجية مختلفة في هجومها على حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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