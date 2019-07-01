جُرح 50 شخصاً على الأقل جراء انفجار قوي هزّ وسط العاصمة الأفغانية كابل، صباح الإثنين، حسبما أفاد مسؤولون محليون.

ونقلت وكالة أنباء أسوشيتد برس عن محمد كريم، المسؤول بالشرطة المحلية، أن سيارة مفخخة انفجرت قرب مبنى وزارة الدفاع.

وأضاف أن مسلحين اقتحموا بعد ذلك سوقاً مزدحمة قريبة من مقر الوزارة، وبدأوا بإطلاق النار في اتجاهها.

من جانبه، أكد فردوس فاراماز، المتحدث باسم قائد شرطة كابل، وقوع الانفجار فقط، دون الخوض في تفاصيله.

وذكر مسؤول بخدمة الإسعاف أن 50 شخصاً على الأقل جرحوا، حسب المصدر نفسه، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار حتى الساعة.