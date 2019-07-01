سياسة
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عشرات الإصابات في تفجير ضخم بالعاصمة الأفغانية كابل
قال مسؤول في الشرطة المحلية الأفغانية إن سيارة مفخخة انفجرت قرب مبنى وزارة الدفاع في العاصمة كابل، ما أسفر عن سقوط 50 جريحاً على الأقل.
عشرات الإصابات في تفجير ضخم بالعاصمة الأفغانية كابل
اقتحم المسلحون سوقاً مزدحمة قريبة من مقر وزارة الدفاع وبدأوا بإطلاق النار في اتجاهها / Reuters
1 يوليو 2019

جُرح 50 شخصاً على الأقل جراء انفجار قوي هزّ وسط العاصمة الأفغانية كابل، صباح الإثنين، حسبما أفاد مسؤولون محليون.

ونقلت وكالة أنباء أسوشيتد برس عن محمد كريم، المسؤول بالشرطة المحلية، أن سيارة مفخخة انفجرت قرب مبنى وزارة الدفاع.

وأضاف أن مسلحين اقتحموا بعد ذلك سوقاً مزدحمة قريبة من مقر الوزارة، وبدأوا بإطلاق النار في اتجاهها.

من جانبه، أكد فردوس فاراماز، المتحدث باسم قائد شرطة كابل، وقوع الانفجار فقط، دون الخوض في تفاصيله.

وذكر مسؤول بخدمة الإسعاف أن 50 شخصاً على الأقل جرحوا، حسب المصدر نفسه، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار حتى الساعة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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