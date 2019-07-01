استهدف قصف إسرائيلي، في ساعة مبكرة من صباح الإثنين، مواقع عسكرية في سوريا، مما أدى إلى مقتل أربعة مدنيين طالت الأضرار منازلهم وفق ما أفادت وكالة أنباء النظام سانا، مشيرة إلى إسقاط الدفاعات الجوية عدداً من الصواريخ.

وأوردت سانا أن القصف الإسرائيلي على ريف دمشق أصاب 21 شخصاً، بالإضافة إلى طفل رضيع.

وكانت الوكالة أفادت في وقت سابق بتعرُّض منازل مدنيين لأضرار مادية وإصابة عدد منهم بجروح نتيجة تساقط زجاج منازلهم جرَّاء القصف في منطقة صحنايا في ريف دمشق.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله إن الدفاعات الجوية التابعة للنظام السوري، تَصدَّت "لصواريخ معادية أطلقتها طائرات حربية إسرائيلية من الأجواء اللبنانية باتجاه بعض مواقعنا العسكرية في حمص ومحيط دمشق"، ولم يحدد الإعلام الرسمي المواقع المستهدفة.

في ذات السياق، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في تصريح لقناة RT، إن روسيا تدرس الضربة الإسرائيلية، التي استهدفت مواقع في سوريا، وتدعو إلى احترام القوانين الدولية.

وكثّفَت إسرائيل في الأعوام الأخيرة وتيرة قصفها في سوريا، مستهدفة مواقع للنظام السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله، وهددت بأنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا وإرسال أسلحة متطورة إلى حزب الله.