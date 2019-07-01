سياسة
2 دقيقة قراءة
4 قتلى و21 جريحاً في قصف إسرائيلي على مواقع للنظام في سوريا
استهدف قصف إسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح الإثنين مواقع عسكرية في سوريا، مما أدى إلى مقتل أربعة مدنيين طالت الأضرار منازلهم وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا، مشيرة إلى إسقاط الدفاعات الجوية عدداً من الصواريخ.
4 قتلى و21 جريحاً في قصف إسرائيلي على مواقع للنظام في سوريا
قصف إسرائيلي يستهدف مناطق في سوريا (صورة أرشيفية) / Reuters
1 يوليو 2019

استهدف قصف إسرائيلي، في ساعة مبكرة من صباح الإثنين، مواقع عسكرية في سوريا، مما أدى إلى مقتل أربعة مدنيين طالت الأضرار منازلهم وفق ما أفادت وكالة أنباء النظام سانا، مشيرة إلى إسقاط الدفاعات الجوية عدداً من الصواريخ.

وأوردت سانا أن القصف الإسرائيلي على ريف دمشق أصاب 21 شخصاً، بالإضافة إلى طفل رضيع.

وكانت الوكالة أفادت في وقت سابق بتعرُّض منازل مدنيين لأضرار مادية وإصابة عدد منهم بجروح نتيجة تساقط زجاج منازلهم جرَّاء القصف في منطقة صحنايا في ريف دمشق.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله إن الدفاعات الجوية التابعة للنظام السوري، تَصدَّت "لصواريخ معادية أطلقتها طائرات حربية إسرائيلية من الأجواء اللبنانية باتجاه بعض مواقعنا العسكرية في حمص ومحيط دمشق"، ولم يحدد الإعلام الرسمي المواقع المستهدفة.

في ذات السياق، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في تصريح لقناة RT، إن روسيا تدرس الضربة الإسرائيلية، التي استهدفت مواقع في سوريا، وتدعو إلى احترام القوانين الدولية.

وكثّفَت إسرائيل في الأعوام الأخيرة وتيرة قصفها في سوريا، مستهدفة مواقع للنظام السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله، وهددت بأنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا وإرسال أسلحة متطورة إلى حزب الله.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us