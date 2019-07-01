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أنقرة تقول إن مليشيات حفتر ستكون هدفاً مشروعاً لها إن لم تفرج عن المواطنين الأتراك المحتجزين، وقوى الحرية والتغيير في السودان تدعو المحتجين للتجمع في 4 ميادين.

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أنقرة: مليشيات حفتر ستكون هدفاً مشروعاً إن لم تفرج عن مواطنينا

قالت وزارة الخارجية التركية، الأحد، إن مليشيات تابعة لقوات حفتر تحتجز 6 مواطنين أتراك في ليبيا. وطالبت الوزارة بالإفراج الفوري عن المحتجزين، مهددة بأن تصبح عناصر حفتر "هدفاً مشروعاً".[TRTعربي]

ومساء الجمعة، قال بيان لقوات حفتر، نشرته قناة "ليبيا الحدث" التابعة لهم، إنه صدرت الأوامر باستهداف السفن والطائرات المدنية وتهديد الملاحة الجوية وضرب مقار وشركات تابعة لتركيا، والدعوة للقبض على مواطنيها الموجودين على الأرض الليبية.[TRTعربي]

قوى الحرية والتغيير في السودان تدعو المحتجين للتجمع في 4 ميادين

على الرغم من إطلاق قوات الأمن في السودان أعيرة نارية في الهواء وقنابل غاز مسيل للدموع، لعرقلة المحتجين في الخرطوم ومنعهم من التقدم إلى الطرق والجسور المغلقة، فإن قوى الحرية والتغيير دعت في بيان لها المتظاهرين إلى التقدم لمواصلة الاحتجاجات.[TRTعربي]

وأطلقت قوات أمن سودانية الأحد، أعيرة نارية في الهواء وقنابل غاز مسيل للدموع، لمنع محتجين من عبور الجسور المغلفة للوصول إلى قصر الرئاسة في العاصمة الخرطوم، حسب شهود عيان. [الأناضول]