سياسة
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السودان.. قوى الحرية والتغيير تدعو المحتجين للتجمع في 4 ميادين
بالرغم من إطلاق قوات الأمن في السودان أعيرة نارية في الهواء وقنابل غاز مسيل للدموع، لعرقلة المحتجين في الخرطوم ومنعهم من التقدم إلى الطرق والجسور المغلقة، إلا أن قوى الحرية والتغيير دعت في بيان لها المتظاهرين إلى التقدم لمواصلة ومواصلة الاحتجاجات.
السودان.. قوى الحرية والتغيير تدعو المحتجين للتجمع في 4 ميادين
"مواكب القصاص للشهداء وتسليم السلطة للمدنيين"  انطلقت في الخرطوم و 16 مدينة أخرى / Reuters
30 يونيو 2019

دعت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، مساء الأحد، المحتجين إلى التجمع في أربعة ميادين رئيسية بالعاصمة الخرطوم، ضمن مليونية 30 يونيو/حزيران، ضد المجلس العسكري الانتقالي.

ودعت قوى التغيير، في بيان، مواكب الخرطوم الجماهيرية إلى التجمع في ميدان المولد (سوق الخيمة) في منطقة أركويت وميدان الاتحاد في الديم، وفي أم درمان بميدان الأهلية في حي الملازمين، على أن تتجه جميع المواكب في بحري إلى ميدان الحرية بمنطقة المزاد.

وأضافت أنه "بعد العراقيل، وإغلاق المواقع المرتب لها، تأتي موجاتنا الجديدة الآن بالتوجه إلى الميادين، والتجمع بها لمواصلة الثورة، وستقوم قيادات قوى إعلان الحرية والتغيير بإلقاء خطابات في تلك الميادين".

وأطلقت قوات أمن أعيرة نارية في الهواء وقنابل غاز مسيل للدموع، لمنع محتجين من عبور الجسور المغلقة للوصول إلى قصر الرئاسة بالخرطوم، حسب شهود عيان.

وتشهد الخرطوم و16 مدينة أخرى احتجاجات حاشدة، الأحد، تحت عنوان "مواكب القصاص للشهداء وتسليم السلطة للمدنيين"، تلبية لدعوة من قوى التغيير.

ويتولى المجلس العسكري السلطة منذ أن عزلت قيادة الجيش عمر البشير من الرئاسة (1989- 2019)، في 11 أبريل/نيسان الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر العام الماضي، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وأفادت اللجنة المركزية لأطباء السودان (تابعة للمعارضة) بسقوط قتيل في تظاهرة بمدينة عطبرة (شمال) الأحد، دون مزيد من التفاصيل.

فيما أعلن نائب رئيس المجلس العسكري، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، خلال لقاء جماهيري شرقي الخرطوم، أن "قناصة" تسللوا بين المحتجين في مدينة أم درمان، وأطلقوا الرصاص فأصابوا ثلاثة من أفراد من قوات "الدعم السريع" وبعض المواطنين.

ومنذ أن انهارت مفاوضاتهما، في مايو/أيار الماضي، يتبادل المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير اتهامات بالرغبة في الهيمنة على أجهزة السلطة المقترحة خلال المرحلة الانتقالية.

وأعلن المجلس العسكري مراراً اعتزامه تسليم السلطة إلى المدنيين، لكن لدى قوى الحرية والتغيير مخاوف متصاعدة من احتمال التفاف الجيش على المطالب الشعبية للاحتفاظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.‎

مصدر:TRT عربي - وكالات
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