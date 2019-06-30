سياسة
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وزير الدفاع التركي: كلفة الهجمات ضدنا في ليبيا ستكون باهظة
قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، إن كلفة الهجمات أو المواقف العدوانية ضد تركيا من قِبل قوات حفتر في ليبيا، ستكون باهظة جداً. وأكّد أقار أن بلاده "تولي وحدة أراضي ليبيا وسيادتها أهمية، وكذلك سلام شعبها وسعادته، وروح المصالحة الوطنية".
وزير الدفاع التركي: كلفة الهجمات ضدنا في ليبيا ستكون باهظة
وزير الدفاع التركي قال إن بلاده تولي وحدة أراضي ليبيا وسيادتها وسلام شعبها  أهمية / AA
30 يونيو 2019

شدّد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، على أن كلفة الهجمات أو المواقف العدوانية ضد تركيا في ليبيا، ستكون باهظة جداً "وسيتم الرد عليها بأشد ما يمكن".

جاء ذلك في تصريحات للوزير التركي، الأحد، حول تهديدات وجهتها قوات اللواء المتقاعد في ليبيا خليفة حفتر، ضد تركيا، بعد خسائرها جنوب العاصمة طرابلس.

وأكّد أقار أن تركيا "تولي وحدة أراضي ليبيا وسيادتها، وسلام شعبها وسعادته أهمية، وكذلك روح المصالحة الوطنية في ليبيا".

وبيّن أن بلاده "تواصل دعم جهود الأمم المتحدة الرامية إلى حل الخلافات بين الليبيين، وأن الأعمال من أجل تحقيق السلام والاستقرار ستستمر بما يتوافق مع القانون الدولي والاتفاقيات الدولية".

وأضاف "في الوقف الذي يتواصل فيه الإسهام في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة، فإن كلفة الهجمات أو المواقف العدوانية ستكون باهظة جداً، وسيتم الرد عليها بأشد ما يمكن".

وقال الوزير التركي "على الجميع أن يعلم أننا اتخذنا تدابيرنا ضد جميع أشكال التهديدات والتحركات العدوانية التي قد توجه ضدنا".

ومساء الجمعة، هدد بيان لقوات حفتر، نشرته قناة "ليبيا الحدث" التابعة لها، أنه صدرت الأوامر باستهداف السفن والطائرات المدنية وتهديد الملاحة الجوية وضرب مقار وشركات تابعة لتركيا، والدعوة للقبض على مواطنيها الموجودين على الأرض الليبية.

وبرر البيان التهديد بمزاعم تتعلق بالسيادة الليبية رغم استعانة قوات حفتر بأطراف خارجية مختلفة في هجومها على حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً.

وتتعاون العديد من الدول، بما فيها تركيا، مع حكومة الوفاق، في إطار مساعي إعادة الاستقرار للبلاد، وإنهاء النزاع في البلاد سلمياً.

مصدر:AA
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