سياسة
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الأردن يُحذر إسرائيل عقب افتتاح نفق باتجاه الأقصى
قالت الخارجية الأردنية إن فتح الاحتلال الإسرائيلي نفق طريق الحجاج باتجاه المسجد الأقصى هو إجراء غير مسؤول ويزيد التوتر والاحتقان. وأشارت الخارجية إلى أن الأردن ترفض، بشكل مطلق، المحاولات الإسرائيلية الرامية لتغيير هوية البلدة القديمة للقدس المحتلة
الأردن يُحذر إسرائيل عقب افتتاح نفق باتجاه الأقصى
الخارجية الأردنية نددت بافتتاح الاحتلال الإسرائيلي نفق طريق الحجاج باتجاه المسجد الأقصى / AA
30 يونيو 2019

حذر الأردن، الأحد، من أن إجراءات الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعية واللا مسؤولة في القدس، تزيد من التوتر والاحتقان في المسجد الأقصى.

جاء ذلك في بيان للخارجية الأردنية ندد خلالها بقيام السلطات الإسرائيلية بافتتاح نفق طريق الحجاج، باتجاه المسجد الأقصى.

وقال المتحدث باسم الخارجية سفيان القضاة، إن بلاده ترفض بشكل مطلق جميع المحاولات الإسرائيلية الرامية لتغيير هوية البلدة القديمة للقدس المحتلة وطابعها، وخصوصاً الحرم القدسي الشريف والمواقع الملاصقة له.

وشدد على أن تلك الممارسات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، كما تمثل إمعاناً في انتهاك قرارات منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) الداعية لوقف جميع الحفريات الإسرائيلية غير القانونية في البلدة القديمة للقدس.

ويعد هذا النفق جزءاً من خطة "شلم" التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية، بهدف تعزيز وجودها في منطقة الحوض المقدس بالبلدة القديمة بالقدس، عبر تنفيذ عشرات المشاريع السياحية والحفريات الأثرية في سلوان والبلدة القديمة، حسب بيان الخارجية.

يذكر أن دائرة أوقاف القدس، التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية في الأردن، هي المشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس، بموجب القانون الدولي الذي يعد الأردن آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات قبل احتلالها من جانب إسرائيل.

كما احتفظ الأردن بحقه في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس بموجب اتفاقية وادي عربة (اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية الموقعة في 1994).

وفي مارس/آذار 2013، وقّع العاهل الأردني والرئيس الفلسطيني محمود عباس اتفاقية تعطي الأردن حق "الوصاية والدفاع عن القدس والمقدسات" في فلسطين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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