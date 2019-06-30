قال ماتياس شمالي، مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الأحد، "إن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في قطاع غزة تسير نحو الأسوأ".

وأضاف شمالي، خلال لقاء صحفي نظّمته مؤسسة بيت الصحافة، "أقول دائماً إن ذلك حدث، بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي، وما ترتب عليه من ازدياد البطالة وانهيار الاقتصاد وتقييد التجارة الحرة".

وتخوف شمالي، من المشاكل الاجتماعية المتزايدة بغزة، لافتاً إلى أن "المراكز الصحية، التي يزيد عددها عن 28، وثقت زيادة في حالات الاكتئاب، والانتحار، وزيادة استخدام الممنوعات والمخدرات".

وأدان سلوك دول العالم تجاه ما يحدث "في مسيرات العودة وكسر الحصار التي انطلقت منذ نهاية مارس/آذار 2018، والتي قُتل فيها أكثر من 200 شخص، وأُصيب فيها أكثر من 31 ألف شخص، 7 آلاف منهم بالرصاص الحي".

وقال شمالي إنه أجرى عدة زيارات إلى دول مختلفة منها الولايات المتحدة لحشد التمويل اللازم لتجاوز الأزمة المالية التي تعاني منها الأونروا.

وبيّن أن مجلس النواب الأمريكي، أعاد وضع الأونروا في موازنته للسنة القادمة، متوقعاً أن "يعارض مجلس الشيوخ ذلك في 2020".

وكانت الولايات المتحدة قد أوقفت دعمها المالي للأونروا في 2018 والمقدر سنوياً بـ360 مليون دولار، بعد تقديمها مبلغ 60 مليوناً مطلع العام ذاته، ما تسبب في أزمة مالية للوكالة.

وقدّرت الأونروا، تمويلها اللازم لتغطية موازنتها لعام 2019، بنحو 1.2 مليار دولار، في بداية يونيو/حزيران الجاري، ولفت شمالي إلى أن الوكالة أوقفت، العام الماضي، بعض مصروفاتها، في إطار مساعيها لتجاوز الأزمة المالية، حيث بلغت نسبة توفير للعام الماضي حوالي 92 مليون دولار.

وتأسست الأونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وهي: الأردن، سوريا، لبنان، الضفة الغربية، وقطاع غزة. وتقدم خدماتها حالياً لما مجموعه 5.4 ملايين لاجئ فلسطيني.