انتشرت عناصر من الشرطة وقوات الدعم السريع في شوارع العاصمة السودانية الخرطوم الأحد، قبل ساعات من انطلاق مظاهرات حاشدة دعت إليها قوى إعلان الحرية والتغيير تحت اسم "مواكب الشهداء وتحقيق السلطة المدنية".

وأفاد مراسل TRT عربي في الخرطوم بأن في أغلب شوارع العاصمة السودانية الرئيسية والفرعية انتشاراً أمنياً مكثفاً لقوات الدعم السريع والشرطة.

وأضاف أنه "على الرغم من انقطاع خدمة الإنترنت فقد لاقت الدعوة إلى هذه المسيرات رواجاً واسعاً بين المواطنين، ومن المتوقع أن تشارك فيها أعداد كبيرة".

وكانت قوى الحرية والتغيير (الإطار الجامع للقوى المنظِّمة للاحتجاجات) أعلنت تنظيم مسيرات جماهيرية، تحت اسم "مواكب الشهداء وتحقيق السلطة المدنية"، وحددت نقاط انطلاقها ومسارها، تضامناً مع أسر قتلى الاحتجاجات، وحذّرَت المجلس العسكري من "التضييق" و"ممارسة العنف" ضدها.

في المقابل قال المجلس العسكري السوداني السبت في بيان، إن قوى الحرية والتغيير تتحمل مسؤولية أي روح تُزهَق، أو تخريب يحدث، جرَّاء تعطيل المرور وإغلاق الطرق في التظاهرات المعلن عنها الأحد.

في السياق نفسه قال مراسل TRT عربي، إن أصحاب المحال التجارية أُخبِرُوا بعدم فتح محالّهم التجارية تحسُّباً لأي أعمال عنف قد تقع في أثناء المسيرات.

وتتصاعد مخاوف في السودان، حسب قوى التغيير، من احتمال التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.

ويشهد السودان تطورات متسارعة ومتشابكة ضمن أزمة الحكم، منذ أن عزلت قيادة الجيش في 11 أبريل/نيسان الماضي، عمر البشير، من الرئاسة، بعد 30 عامًا في الحكم، وذلك تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي تنديداً بتردِّي الأوضاع الاقتصادية.