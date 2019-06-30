التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد، الأميرة اليابانية أكيكو ميكاسا، في متحف كيوتو الوطني للفن الحديث.

وقبل اللقاء زار أردوغان معرض "الكنوز وتقاليد أزهار التوليب في الدولة العثمانية" المقام في المتحف، وكانت الأميرة اليابانية في استقبال أردوغان لدى وصوله إلى المتحف.

وقال أردوغان في تصريحات للصحفيين بعد الزيارة، إن المعرض جاء ضمن فاعليات عام تركيا-اليابان، وافتتح أبوابه أولاً في طوكيو ثم انتقل إلى كيوتو، ولاقى إقبالا كبيراً في المدينتين، مؤكداً أن الثقافة هي أهم ثروات الشعوب، وتلعب دورا هامّاً في تقوية أواصر العلاقات بينها.

وأعربت الأميرة أكيكو عن سعادتها لتنظيم لمعرض، وأشارت إلى أن العام المقبل سيشهد الاحتفال بالذكرى 130 للعلاقات اليابانية التركية، وأعربت عن أملها في أن يكون ذلك وسيلة لزيادة تَعارُف الشعبين وتعزيز العلاقات بينهما.

ومن المقرَّر أن يشارك أردوغان في وقت لاحق الأحد، في ملتقى المجتمع التركي بإطار منتدى الثقافة في جامعة بونري بمدينة ناغويا، ثم يغادر إلى العاصمة طوكيو.

وتأتي زيارة أردوغان إلى اليابان في إطار مشاركته في اجتماعات قمة مجموعة العشرين التي عُقدت يومَي الجمعة والسبت بأوساكا اليابانية.